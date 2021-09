„Jeder ist einzigartig und hat es verdient, bedingungslos respektiert zu werden“, sagt Claudia Bias. Aus dieser Haltung heraus hat die Designerin aus Bobenheim-Roxheim im vergangenen Sommer eine sogenannte „Respect“-Kampagne gestartet. Am Donnerstag, 16. September, feiert sie mit eben dieser im Bissersheimer Weingut Mussler einen Benefizabend mit 250 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness.

Zwar ist Claudia Bias schon mehr als 25 Jahre im Geschäft, dennoch ist eine solche soziale Initiative, gestartet im vergangenen Corona-Sommer, auch für sie Neuland. „Gerade in der heutigen Zeit ist respektvoller Umgang und soziales Miteinander wichtiger denn je. Die Pandemie greift durch Angst um die eigene Existenz, Isolation und familiären Sorgen die Psyche der Menschen an“, befand Bias jüngst in einem Interview mit der Frankenthaler Ausgabe der RHEINPFALZ.

Zwar führt sie ihre Agentur Creation Dekodesign als Ein-Frau-Unternehmen, doch für „Respect“ holte sich die 49-Jährige, die in Kassel und Fulda Design, Textiltechnik und Bekleidung studiert hatte, Verstärkung. In ihrem vierköpfigen Team ist unter anderem der Pop-Sänger Jimmie Wilson, der für die Kampagne den eingängigen Titelsong beisteuerte. „Alles, was ich brauche, ist ein bisschen Respekt, wenn ich zu Hause ankomme“, singt er.

Für Aufsehen sorgte unter anderem eine „Respect“-Plakataktion, die Bias im Frühjahr initiierte. Die Suche nach ehrenamtlichen Botschaftern sei durch die Beschränkungen der Pandemie schwierig gewesen, berichtet sie. Sie ließ ihre privaten Kontakte spielen, die meisten Treffer kamen durch soziale Netzwerke zustande. Gern hätte Bias einen Senioren oder eine Seniorin unter den Models gehabt. Doch die Altenheime waren weitgehend verschlossen, und ältere Menschen reduzierten wegen der Ansteckungsgefahr ihre Kontakte. Bias fand einen anderen Dreh: Ihr Sohn Paolo wurde Botschafter und kam mit dem Spruch „Respect, weil Senioren das, was wir noch lernen müssen, schon wissen“ aufs Plakat. Außerdem ist die „Respect“-Kampagne im Radio und den sozialen Netzwerken zu finden.

Katzmann und Keller musizieren

Ganz analog geht es am Donnerstag , 16. September, aber mit einem „Respect“-Benefizabend ins Weingut Mussler. die 250 Gäste wird Moderator Mick Knauff, bekannt als Stimme der Frankfurter Börse, ab 18 Uhr durchs Programm führen, der unter anderem Live-Musik von Tom Keller und Erfolgsproduzent Nosie Katzmann („Mr. Vain“) und weitere prominente Überraschungsgäste umfasst. Getränke und kleine Speisen können an diesem Abend über die Vinothek-Karte erworben werden.

Damit unter den besonderen Rahmenbedingungen geplant werden kann, bittet der Veranstalter um verbindliche Anmeldung in Form einer Eintrittskarte (30 Euro), die online erworben werden kann. Der Erlös aus den verkauften Eintrittskarten dieses Abends gehe zu 100 Prozent an die Deutsche Kinderschutzstiftung „Hänsel + Gretel“, verspricht Bias. Jerome Braun, Vorsitzender der Stiftung, und Michael Öffler, Botschafter, werden am Abend in einem kurzen Interview über die Arbeit der Stiftung informieren und den Spendenscheck entgegennehmen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (3G).

KONTAKT

Für Fragen steht Claudia Bias telefonisch unter 0177/2980299 oder per E-Mail c.bias@creationdekodesign.de zur Verfügung.