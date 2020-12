Gleich drei Unfälle innerhalb eines Tages hat laut Polizei ein 77 Jahre alter Autofahrer verursacht. Am Sonntag gegen 9.40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gemeldet, dass der Mann gegen eine Hauswand in der Straße Große Hohl in Obrigheim gefahren sei. Vor Ort stellten die Beamten entsprechende Schäden an Fassade und Auto fest. Doch sie fanden an dem Pkw des Seniors zwei weitere frische Beschädigungen, die nicht zu diesem Unfall passten. Der 77-Jährige sagte, er habe vorher, etwa gegen 9.30 Uhr, in der Mozartstraße ein parkendes Auto gerammt. Die Beamten konnten das beschädigte Fahrzeug ausfindig machen. Wo sich die dritte Kollision ereignet hat, auf die die Spuren an dem Pkw des Mannes hindeuten, ist unklar. Er wird ebenfalls am Sonntag in Obrigheim passiert. Die bisher bekannte Schadenshöhe wird auf circa 7500 Euro beziffert. Hinweise von Zeugen zum dritten Unfall nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen, Telefon 06359/9312-0.