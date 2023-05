Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf eine Initiative der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat hin, ist in der Ratssitzung am Donnerstagabend einstimmig entschieden worden, dass eine zusätzliche ganze oder wenigstens halbe Stelle für die Rentenberatung der Verbandsgemeindeverwaltung in den nächsten Haushalt aufgenommen werden soll. Das ist deshalb interessant, weil der Landesrechnungshof – und mit ihm die Kommunalaufsicht – die Ansicht vertritt, dass die Verbandsgemeinde Leiningerland in dem Bereich bereits mit der jetzigen ganzen Stelle zu gut aufgestellt ist und eigentlich nur eine halbe besetzt sein sollte.

Die Rentenstelle der Verbandsgemeindeverwaltung nimmt mehr Aufgaben wahr und bietet eine deutlich ausführlichere Beratung, als eigentlich vorgesehen. Sie hält dies aber für notwendig,