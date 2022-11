Die Nachfrage nach Rentenberatung in der Verbandsgemeinde Leiningerland ist ungebrochen hoch. Die Bemühungen der Verwaltungsspitze, eine weitere Stelle dafür genehmigt zu bekommen, sind bislang nicht von Erfolg gekrönt. Matthias Haberstig, der nach wie vor allein diesen Bereich abdeckt, hat einen Weg gefunden, das große Pensum zu bewältigen.

Leiningerland. „2021 war das viertstärkste Jahr“, blickte Matthias Haberstig, zuständig für Rentenangelegenheiten bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, in die Statistik. In der Summe seien 1003 Fälle bearbeitet worden. Dabei wurden 3162 externe Telefongespräche geführt. Die Anzahl der bis Ende Oktober angenommenen oder getätigten Anrufe im laufenden Jahr sei mit 3251 sogar noch höher. Die Verteilung sei sehr unterschiedlich. „Mal sind es wöchentlich 246, dann wieder nur 24“, berichtete er. Die Hauptstoßzeit sei der Montag.

„Bis 31. Dezember rechne ich in 2022 mit rund 1200 Fällen“, so Haberstig am Donnerstagabend in der Sitzung des Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschusses der VG. Das wären ähnlich viele wie 2020 (1273), als noch zwei Mitarbeiter in der Rentenstelle beschäftigt waren. Zwischen 2010 und 2013 waren es jeweils nicht einmal halb so viele Fälle, danach stiegen die Zahlen. Und es sei sicher, dass sie in Zukunft weiter wachsen: „Bis 31. Oktober lebten in der VG 10.262 Bürger der Generation 60 plus. Darunter ist die Gruppe der 60- bis 65-Jährigen 3443 Personen stark. Das sind diejenigen, die demnächst in Rente gehen“, verdeutlichte Haberstig und prognostizierte: „Zwischen 2025 und 2030 werden wohl 50 Prozent der Einwohner das 60. Lebensjahr vollenden.“

Energiepauschale ein Hauptthema

Die meisten Menschen – rund 80 Prozent – fänden über Mund-Propaganda zu ihm. Sie hätten Fragen zu Alters-, Witwen- und Waisen- sowie Erwerbsminderungs- und Betriebsrenten. Es gehe um Klärungen fehlender Kindererziehungs- und Ausbildungszeiten, die Erläuterung von Begriffen, die Bestätigung von Nachweisen an die Renten- oder Krankenkassen. „Ganz aktuell sind Fragen zur Hinzuverdienstgrenze 2023 und zur Energiepauschale Hauptthemen“, sagte Haberstig. Nicht beantworten könne er Fragen der Art „Was muss ich einzahlen, um schließlich eine Rente in der Höhe x zu bekommen?“ Dafür seien die Experten der Deutschen Rentenversicherung in Speyer Ansprechpartner.

Bislang gelinge es ihm ganz gut, den Ansturm zu bewältigen. Die Wartezeit liege zwischen einer und drei Wochen. Eine große Unterstützung sei Jana Heinrich, die ihm den gesamten Bereich der Seniorenarbeit abnehme: Sicherheitsberater, Seniorenbeirat, Digitalbotschafter. Um die Flut an Telefonaten zu kanalisieren und auch mal einen Gedanken zu Ende bringen zu können, habe er einen Anrufbeantworter zwischengeschaltet. Für schwierige Sachverhalte habe er sich den Mittwochnachmittag reserviert.

Großes Lob vom Verwaltungschef

Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) lobte seinen Sachbearbeiter, der auf den im Januar 2021 ausgeschiedenen Klaus Raschke folgte, für dessen Einsatz. „Wir können stolz sein. Hier läuft deutlich mehr in Sachen Rentenberatung als in anderen Verwaltungen“, betonte er. Kay Kronemayer (FWG), der Ortschef von Kirchheim, schloss sich Rüttgers Ausführungen an: „Hut ab für das Abarbeiten der vielen Anrufe.“ In der Bürgermeister-Sprechstunde sei er von einem Ehepaar explizit auf die Rentenstelle der VG angesprochen worden. „Die beiden waren sehr dankbar für dieses Angebot“, berichtete Kronemayer.

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Alfred Lenz, meinte: „Es waren doch mal zwei Mitarbeiter für Rentenangelegenheiten zuständig. Wann steigt denn Jana Heinrich mit ein?“ Rüttger erklärte, dass man für die Arbeit fundierte Kenntnisse benötige, die man sich nicht ad hoc aneignen könne. Im Übrigen habe die Vorgänger-VG Grünstadt-Land nur für eine Übergangszeit zwei Beschäftigte in diesem Bereich gehabt. „Meist war Klaus Raschke allein.“

In Anbetracht der steigenden Fallzahlen hakte Willi Wörz (SPD) nach: „Weshalb wird kein zweiter Rentenberater eingearbeitet?“ Weil man es nicht dürfe, sagte Rüttger. Nach einem Gutachten des Landesrechnungshofs ist sogar eine halbe Stelle vollkommen ausreichend, auch wenn es sich bei der VG Leiningerland um die achtgrößte Verbandsgemeinde des Landes handelt. Allerdings gehört so ein Angebot nicht originär zu ihren Aufgaben. Rüttger verwies auf die drei ehrenamtlichen Rentenberater in der VG und zeigte sich zuversichtlich, die hohe Nachfrage auch weiter befriedigen zu können.