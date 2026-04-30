In der Laumersheimer Straße in Richtung Ortsmitte von Obersülzen ist es beim Abbiegen in die Dirmsteiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer gekommen. Der Rennradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 15.50 Uhr. Eine 40-jährige Autofahrerin bog nach links ab, während ihr der 51-jähriger Radfahrer entgegenkam; dabei kollidierten sie miteinander. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus. An dem hochwertigen Rennrad entstand Totalschaden, das Auto war wegen einer beschädigten Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.