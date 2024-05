Nachdem in Steinborn in den vergangenen Jahrzehnten SPD- und FWG-Ortsvorsteher an der Spitze standen, will die CDU gerne mal wieder an die Reihe. Wie schon am Anfang der Steinborner Geschichte. Gelingen soll dies mit Renate Unkelbach, die als CDU-Kandidatin ins Rennen geht.

Dass wenigstens einmal jährlich die abgeschafften Container wieder für die Grünschnittabfuhr bereitgestellt werden, dafür will sich Renate Unkelbach als Ortsvorsteherin einsetzen. Die 63-Jährige, die mit ihrer Familie seit 1988 im Eisenberger Ortsteil wohnt, kandidiert für die CDU. Deren Mitglied ist sie seit 2019. Kommunalpolitisch engagiert ist sie im Ortsbeirat seit 2009. Ab diesem Zeitpunkt bis 2019 war sie auch Stellvertreterin des Ortsvorstehers. Im Eisenberger Stadtrat sitzt sie seit 2012, ist in verschiedenen Ausschüssen tätig.

Renate Unkelbach arbeitete nach dem Examen als Kinderkrankenschwester im St. Annastift in Ludwigshafen. Danach war sie im DSK-Seniorenzentrum Eisenberg beschäftigt und ist seit 2005 selbstständig als Betreuerin für hilfsbedürftige Senioren und Menschen mit Einschränkungen. Als Selbstständige hätte sie kein Problem damit, als Ortsvorsteherin Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Sie könne sich ihre Arbeitszeit frei einteilen, die erwachsenen Kinder sind aus dem Haus und ihr Mann unterstütze sie.

Zuhören und Präsenz zeigen

Als Ortsvorsteherin möchte Unkelbach Ansprechpartnerin für alle Steinborner Bürger „auf Augenhöhe“ sein. Zuhören und Präsenz zeigen sei wichtig. Zu den wichtigen Projekten für die kommenden fünf Jahre gehöre zunächst, das die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel verantwortungsvoll eingesetzt werden, denn „es ist das Geld der Bürger, das die Kommunen ausgeben“, betont Unkelbach.

Im Zusammenhang mit ihrer Forderung, dass künftig wieder die gewohnte Grünschnittabfuhr durchgeführt wird, stehe auch ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn die Bürger nicht mit dem eigenen Auto zur Grüngutdeponie fahren müssen und deshalb mehrere hundert Pkw-Fahrten entfallen würden. Für die vielen Gehwege im Ortsteil wünscht sich Unkelbach Barrierefreiheit und Sicherheit. Diese sollten wegen Hochwasserschutz, unerwünschter zusätzlicher Bodenversiegelung und aus Kostengründen nicht zu breit ausgebaut werden. Die vorhandenen Grünflächen mit ihrer Artenvielfalt müssten erhalten bleiben. Für die frisch gepflanzten Obstbäume wünscht sich die Kandidatin, dass an den Stämmen Wassersäcke angebracht werden. Ebenso sollen zusätzliche Sitzgelegenheiten für Jung und Alt eingerichtet werden. Und nicht zuletzt geht es ihr um die Verbesserung der Spiel- und Freizeitanlagen, so sollte wieder ein Treffpunkt für Jugendliche vorhanden sein.

Gleiches Recht für alle Bürger

Gut sei in Steinborn, dass viele Entscheidungen oft parteiübergreifend gefällt werden. Kritisch äußert sie sich allerdings über die Möglichkeit, eine Gruppe im Gremium mit absoluter Mehrheit zu haben. Diese brauche sich „nicht ernsthaft mit Argumenten der kleineren Fraktionen auseinandersetzen“. Für alle Bürger sollte unterschiedslos das gleiche Recht gelten und Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen sollten besser eingehalten werden. Darüber hinaus beklagt sich die Kandidatin darüber, dass die Anliegen von Bürgern und Ratsmitgliedern „oft nicht ernst genommen werden“.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gerne in Steinborn, weil ... wir hier einen liebenswerten, ruhigen Stadtteil umgeben von Wald und Wiesen haben. Hinzu kommen Nachbarn und Mitbürger, die füreinander da sind.

2. Überhaupt nicht leiden kann ich ... Ungerechtigkeit, Lüge und wenn Personen Sonderrechte beanspruchen.

3. Ich will Ortsvorsteherin werden, weil ... ich in Steinborn gerne einiges gemeinsam mit einem engagierten Ortsbeirat verändern möchte. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass zu einer Demokratie die Möglichkeit gehören sollte, eine Wahl zwischen mindestens zwei Personen zu haben.