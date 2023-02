Einen Abend der Rekorde hat den Verantwortlichen die 245. Jahreshauptversammlung eines der ältesten Vereine der Region, die Kleine Bauzunft von 1778 Leichen Cassa Grünstadt, am Montag im Weinstraßencenter beschert. Das kam so gut an, dass sogar die Beitragserhöhung schnell abgehandelt war.

25 Meister und Handwerker unterzeichneten am 14. Februar 1778 die Gründungsurkunde für die Kleine Bauzunft, die nur Männer aufnahm und säumige Beitragszahler gnadenlos vor die Tür setzte. Peter Kaiser, der aktuelle Boss der rührigen Vereinigung, traute seinen Augen nicht, als 245 Jahre später der Besucherstrom an Mitgliedern nicht abreißen wollte. Im Fünf-Jahres-Turnus sind auch die Ehefrauen respektive Partnerinnen der Zunftbrüder eingeladen. So auch in diesem Jahr. Hatten sich bis mittags „nur“ 61 Zunftbrüder und -schwestern gemeldet, waren es gegen 18.20 Uhr über 100 – Rekord.

Ebenso rekordverdächtig: die zeitliche Länge des offiziellen Teils, der neben Jahresrückblick, Kassenbericht samt Prüfung und Entlastung auch die Neuwahlen und den normalerweise keineswegs unkritischen Punkt „Beitragserhöhungen“ beinhaltete. Exakt um 18.29 Uhr eröffnete Kaiser den offiziellen Teil, pünktlich um 18.58 Uhr, also nach 29 Minuten, war alles vorüber. Als Kaiser, wie alle anderen Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt, dazu noch aufs Tempo drückte, gab es den lautstarken Zwischenruf aus dem stimmgewaltigen Auditorium: „Das ist wichtig wegen den Weißwürsten.“

Beiträge angepasst

Denn die werden für die Mitglieder seit dem jahr 1921 kostenlos und umgehend nach Beendigung des offiziellen Teils serviert. Selbst die „Anpassung“ der Mitgliedsbeiträge lief völlig reibungslos: Diese wurden für Eheleute auf 20, für Männer auf 13, für Frauen auf sieben und für Witwen auf fünf Euro festgesetzt. Der Beitrag ist jährlich fällig.

Weitere Rekorde in der 245-jährigen Vereinsgeschichte fielen alsdann in den Kategorien Mitgliederstand und Neuaufnahmen: 101 Frauen und 138 Männer, also 239 Vereinsseelen, zählt die Bauzunft aktuell und damit so viele wie noch nie. Und am Montag kamen noch zwölf Neuaufnahmen hinzu. Neu aufgenommen wurden: Mike Brendel, Jens Griebel, Philipp Philippi, Andreas Roeger, Moritz Speeter, Michael Stanek, Patric Szaidel, Adrian Tabacki, Lukas Thiel, Niclas Tisch, Michael Triebel und Bastian Wild.

Und auch eine Ehrung gab es: Für 40 Jahre Treue zum Verein erhielt Arno Bechtel die Zunft-Ehrennadel samt Urkunde.

Die neue und alte Vorstandschaft: Erster Vorsitzender Peter Kaiser; Zweiter Vorsitzender Klaus Grün; Rechner Helge Weisenstein: Schriftführer Roland Weber; Beisitzer Karlheinz Wild, Thorsten Zorn, Uwe Meng, Axel Muhl und Arnold Bechtel; Kassenprüfer Mimmo Scarmato und Michael Klotz. Zunftmeister Hans-Peter Tolles wird von der Vorstandschaft ernannt.