Vom VfR Grünstadt zur Frankfurt Galaxy: Ryan Rimmler findet im America Football seine Stärke und trifft aus unglaublicher Distanz. Auch sein Trikot ist gefragt.

Am 25. August 2024 erzielte der Grünstadter Ryan Rimmler das längste Field Goal in der Geschichte des europäischen Football. Sein Kick aus 61 Yards (circa 55 Meter) Entfernung ist für europäische Verhältnisse ein Fabelrekord. Unglücklicherweise ging diese Bestleistung ein bisschen unter, weil sein Team Frankfurt Galaxy gegen die Paris Musketeers eine bittere 10:44-Niederlage kassierte.

Für Rimmler war es trotzdem eine Wiedergutmachung. Zweieinhalb Monate zuvor hatte er beim Auswärtsspiel in Paris bei Frankfurts 22:25-Niederlage gleich vier Field Goals verschossen. Hätte er nur die Hälfte davon verwandelt, hätte die Galaxy das Spiel gewonnen.

Ryan Rimmler wurde 1998 in Heidelberg geboren. Seine Mutter Lisa ist Amerikanerin, sein Vater Ralf Deutscher. Als Ryan in die Schule kam, zog die Familie nach Grünstadt, weil seine Mutter in Kaiserslautern als Lehrerin an der amerikanischen High School angestellt war, sein Vater arbeitet bei einem Technologieunternehmen in Heidelberg. Als Kind hatte der kleine Ryan nur eins im Kopf: Fußball. „Seit ich laufen kann, hatte ich immer einen Ball am Fuß, ich habe von den Bambinis bis zur A-Jugend für den VfR Grünstadt gespielt.“ Er besuchte allerdings auch die amerikanische High School, an der seine Mutter arbeitete, und wuchs deshalb zu einem großen Teil seiner Jugend auch in Kaiserslautern auf. Dort spielte er auch American Football und trainierte zusätzlich noch abwechselnd bei den Jugendmannschaften der Kaiserslautern Pikes und der Saarland Hurricanes.

Sehr zur Freude seiner amerikanischen Verwandtschaft. Sein amerikanischer Großvater hatte schon früh prognostiziert, dass der Junge, der ständig den Ball am Fuß hatte, später mal Footballkicker werden würde. Der deutsche Teil der Familie, Vater Ralf und Oma Ilse, tat sich mit dem US-Sport Nummer eins etwas schwerer. Inzwischen haben Ryans Erfolge natürlich die gesamte Familie infiziert.

So ergab sich die Gelegenheit, über ein Footballstipendium an dem College zu studieren, an dem schon seine Mutter ihren Abschluss gemacht hatte: an der Ball State University in Indiana. Rimmler hatte dort auch schon Zeit an der High School verbracht, über ein Footballcamp bekam er das Angebot, an der Uni Studium und Sport zu vereinen. Zu Beginn seiner Collegekarriere (die im Normalfall vier Jahre dauert) war Rimmler nur auf Kickoffs spezialisiert, die Spieleröffnung zu Beginn einer Halbzeit oder nachdem das eigene Team Punkte erzielt hat. Weil sein Team, die Ball State Cardinals, einen erfahrenen, konstanten Kicker hatte, musste der schusskräftige Rimmler warten, bis der die Uni abgeschlossen hatte, um auch als Field-Goal-Kicker eingesetzt zu werden. In seinem einzigen Jahr als Starter traf Rimmler 15 von 22 Kicks, sein längster erfolgreicher Versuch kam aus 44 Yards.

Da sein Abschluss an der Ball State ins Coronajahr 2020 fiel, gab es keine Gelegenheit, sich über Probetrainings bei den Profis zu empfehlen. Es gab zwar Interesse aus der kanadischen Liga Canadian Football League (CFL), der zweitbesten Profiliga der Welt, doch die sagte ihre Saison 2020 komplett ab: „Ich dachte, jetzt ist Football für mich vorbei“, sagt der 28-Jährige.

Allerdings bekam er mit, dass sein ehemaliger Saarbrücker Mitspieler Kai Hunter zu Frankfurt Galaxy gewechselt war. Rimmler nahm Kontakt zu Hunter auf, der ihn bei Frankfurts Cheftrainer Thomas Kösling empfahl. Schnell war ein Probetraining anberaumt, mit Kösling und Frankfurts Kicking Coach Stephan Bauer. Rimmler konnte schnell überzeugen: „Die haben gesehen, wie ich mich warm gemacht habe und meine ersten zwei Kicks und dann haben sie mir sofort ein Angebot gemacht.“

Ein Kicker im American Football hat eine extrem schwere Aufgabe. Er nimmt nur selten am Spiel teil, entscheidet aber oft in den wichtigsten Momenten über Sieg oder Niederlage. Für Außenstehende mag das Kicken eines ovalen Footballs einfach wirken, doch um einen erfolgreichen Kick zu setzen, muss ganz viel klappen. Schließlich darf der Gegner den Kick blocken, der menschliche Schutzwall aus Blockern vor dem Kicker darf also keine Kontrahenten durchlassen.

Der Center muss den Ball zwischen seinen Beinen hindurch nach hinten über acht Yards punktgenau zum Holder werfen, dessen Job daraus besteht, das Leder sicher zu fangen, genau auf den Punkt zu platzieren, wo der Kicker ihn haben will, und dann auch noch die Plastiknähte vom Kicker wegdrehen, damit der mit dem Fuß eine möglichst glatte Fläche trifft. Und schließlich muss der Kicker den ovalen Ball dann auch noch perfekt treffen, um ihn zwischen die gegnerischen Torstangen zu versenken. Gelingt ihm das, bekommt seine Mannschaft drei Punkte.

Auf die Präzision kommt es an. Rimmler erklärt: „Vom Moment, in dem der Ball ins Spiel gebracht wird, bis zu dem Moment, in dem ich gegen den Ball trete, sollten nicht mehr als 1,25 Sekunden vergehen, sonst kommen die Gegner durch. Ich habe kaum eine Chance, irgendwelche Fehler mit meinem Kick noch zu korrigieren.“ Klar, dass an einem rabenschwarzen Tag wie im ersten Paris-Spiel 2024 alle Beteiligten ihren Anteil hatten. „Ich will nicht die Schuld auf andere schieben, denn ich hatte auch keinen guten Tag, aber die gesamte Operation an diesem Tag hat nicht geklappt und wenn der Ball auch nur um ein paar Zentimeter falsch steht, dann macht das einen Riesenunterschied.“

Natürlich hat der Grünstadter Strategien, um mit schwierigen Situationen auf dem Feld umzugehen. Auf jeden Fall hilft Routine: „Meine Trainingsabläufe sind genau wie meine Abläufe im Spiel. Auf dem Feld will ich gar nicht mehr nachdenken, sondern den Kopf abschalten. Ich gehe drei Schritte vom Punkt des Kicks zurück, schnaufe durch, gebe meinem Holder das Zeichen, dass ich bereit bin, dann kommt der Snap und der Kick. Dass die Abläufe immer gleich sind, ist das Wichtigste.“

Im Mai startet Rimmler in seine fünfte Saison bei der Galaxy. Am Bornheimer Hang in Frankfurt ist er ein Held, vermutlich der populärste Spieler im Team. In Amerika wäre so etwas undenkbar. Dort werden Kicker von den Fans eher als notwendiges Übel betrachtet. Wahrgenommen werden sie eigentlich nur, wenn sie danebenschießen. Rimmler sagt: „Ich kriege tatsächlich Gänsehaut, wenn ich an die Reaktion unserer Fans denke. Unsere Geschäftsstelle hat mir gesagt, dass mein Trikot mit der Nummer eins das meistverkaufte bei den Fans ist. Ich sehe mich selbst auch bei keiner anderen Mannschaft als bei der Galaxy.“

Am 15. Mai 2026 startet die Frankfurt Galaxy in ihre neue Saison. Gegner sind, mal wieder, die Paris Musketeers, gegen die Rimmler seinen besten und seinen schlechtesten Tag als Profi hatte.