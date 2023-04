Unterschiedliche Baustile verschiedener Jahrhunderte, liebevoll und detailgetreu verarbeitet in einer riesigen Burganlage aus Pappe: Dieses besondere Ausstellungsstück können sich Interessierte – auch über die Osterfeiertage – in Wattenheim anschauen. Vor einigen Jahrzehnten hat Arnulf Schott den ersten „Spatenstich“ für sein gigantisches Bauwerk getan, welches insgesamt eine Fläche von 42 Quadratmetern ausfüllt. 1993 entschloss er sich, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Jahr 2000 hat es sein Burgmodell sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Vorbilder sind mehr als 100 mittelalterliche Festungen und Stadtmauern in Frankreich und Italien sowie hauptsächlich in Deutschland, darunter auch die Alt- und die Neuleininger Burg. An vielen Stationen erhalten die Besucher Hintergrundwissen zu den einzelnen Bauabschnitten. Das Wattenheimer Burgmuseum, Carlsberger Straße 21, ist geöffnet am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.