Das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim bekommt derzeit häufiger Bewerbungen von Menschen, die bei der Verfolgung von Infektionsketten helfen wollen. Im Moment will man auf diese Bewerber allerdings nicht zurückgreifen.

Michael Wiegand hat dieser Tage ein Bewerbungsschreiben verfasst. Er und seine beiden Mitarbeiterinnen würden dem Gesundheitsamt gern beim Nachverfolgen von Infektionsketten helfen. Der Inhaber des Grünstadter Reise- und Verkehrsbüros schreibt ans Amt: „Wir sind in Grünstadt bestens vernetzt und sprechen unter anderem Englisch, Französisch und Italienisch. Wir sind professionelle Kommunikatoren, soziale Kompetenz und Flexibilität gehören zu unserem Job.“

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt Wiegand, den Umgang mit vertraulichen Daten seien er und die Mitarbeiterinnen gewohnt. Und alles andere „kann ja kein Hexenwerk sein“. Der Reise-Fachmann schließt sein Schreiben mit den Worten: „Es wäre uns eine Ehre, aktiv an der Bekämpfung der Pandemie mitarbeiten zu können.“

Flaute im Reisebüro

Im Reisebüro herrscht aktuell Corona-bedingt Flaute, die Kolleginnen sind in Kurzarbeit, Wiegand selbst öffnet das Büro gegenüber der Martinskirche jeden Nachmittag für zwei Stunden und sagt: „Ich bin jetzt im 27. Jahr selbstständig. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Die Reisen, die sein Büro vermittelt, kann er im Moment an einer Hand abzählen: „Jetzt am Montag ist ein Kunde nach Fuerteventura geflogen. Anfang Dezember und Ende Dezember habe ich jeweils eine Abreise und dann wieder eine im Januar.“

Wiegand schimpft aber nicht, vielmehr sagt er: „Ich bin froh, dass ich in hier Deutschland leben darf.“ Auch wegen der Unterstützung, die den Firmen vom Bund gewährt wird. Die Fixkosten seien bis Ende des Jahres abgedeckt und ein zweiter Antrag auf Überbrückungshilfe laufe derzeit.

Alle Reisebüros sollen sich bewerben

Wiegands Geschäft gehört zum Verbund Best-Reisen, einem Zusammenschluss von 650 Reisebüros in Deutschland. Die Hälfte von ihnen habe sich gerade als Corona-Helfer bei Gesundheitsämtern beworben, sagt Sprecherin Beate Zwermann aus Frankfurt am Main: „Wir wollen, dass alle unsere Reisebüros das machen und haben angeregt, dass der Deutsche Reiseverband als Dachverband die Aktion übernimmt.“

Es gebe schon rund 30 Rückmeldungen von den Gesundheitsämtern (positive, negative, abwartende). Sie wisse von zwei Reisebüros, deren Mitarbeiter jetzt bei Gesundheitsämtern aushelfen. Zwermann sieht die Aktion auch als Öffentlichkeitsarbeit für ihre Branche: „Sie leidet gerade unter einem extremen Imageverlust und es ist eine extrem schwierige Zeit für uns.“ Die Ausfälle gegenüber dem Vorjahr lägen bei 80 bis 90 Prozent. Hier einerseits Hilfe anzubieten und andererseits die Möglichkeit zu haben, dadurch Geld dazuzuverdienen, hält sie für einen Gewinn für beide Seiten.

Gesundheitsamt bedankt sich für Hilfsbereitschaft

Das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim ist durchaus dankbar für das Angebot von Wiegand und weiteren Freiwilligen, die sich gemeldet haben. „Es bedankt sich sehr für diese Hilfsbereitschaft“, sagt Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung. Derzeit werde allerdings nicht auf die Freiwilligen zurückgegriffen: „Man müsste sie extra schulen. Das ist aufwendig.“ Die Menschen am Corona-Telefon bräuchten eine gute Einarbeitung: „Die Gespräche mit positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen gehen oft sehr ins Detail und können auch länger dauern.“ Beispielsweise bei der Frage, ob man Kategorie 1- oder Kategorie-2-Kontaktperson sei, oder bei Fragen zum genauen Ablauf der Quarantäne wie „Ich muss in Quarantäne, pflege aber meine Mutter. Was soll ich tun?“

Müller schließt aber nicht aus, dass die freiwilligen Helfer perspektivisch doch noch zum Einsatz kommen: „Man weiß nicht, wie sich die Situation weiter entwickelt, sodass im nächsten Schritt möglicherweise auch diese Helfer eingesetzt werden und eine entsprechende Einarbeitung durch das Gesundheitsamt organisiert wird.“

Derzeit sind beim Kreisgesundheitsamt in Neustadt 15 Personen mit der Kontaktnachverfolgung betraut. Unter den Helfern sind auch zwei Studentinnen mit medizinischem Hintergrund, die dem Gesundheitsamt vom Robert-Koch-Institut übermittelt wurden. Ein dritter Student soll hinzukommen. Von Montag an sind zudem zusätzlich neun Soldaten aus der Germersheimer Kaserne im Neustadter Gesundheitsamt im Einsatz.