Der ehemalige Eisenberger Lokalpolitiker Reinhard Wohnsiedler ist mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

In einer Feierstunde überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion, Hannes Kopf, die Auszeichnung an den Geehrten. „Ich war völlig überrascht, als ich von der Ehrung erfuhr, denn ich wusste gar nicht, dass ich dafür vorgeschlagen wurde“, sagte Wohnsiedler der RHEINPFALZ. „Aber ich habe ich mich dennoch sehr darüber gefreut.“

Über mehr als fünf Jahrzehnte habe sich Wohnsiedler mit einem außergewöhnlichen Engagement und großem Verantwortungsbewusstsein für das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt und sei deshalb ein Vorbild für bürgerschaftliches Engagement, so der Präsident in seiner Laudatio. Dabei verdiene Wohnsiedlers Wirken in der Kommunalpolitik, im parteipolitischen Ehrenamt und in der Justiz höchste Anerkennung.

Einsatz für Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Reinhard Wohnsiedler gehörte von 1974 bis 2019 dem Eisenberger Stadtrat an und „prägte dort über Jahrzehnte hinweg maßgeblich die kommunalpolitische Entwicklung seiner Heimatstadt“. Von 2004 bis 2009 war er Mitglied des Verbandsgemeinderats. Anschließend übte er bis 2019 das Amt des Zweiten Beigeordneten der Verbandsgemeinde mit dem Geschäftsbereich „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“ aus. 2019 bis 2024 übernahm er dann für den gleichen Bereich die Verantwortung als Erster Beigeordneter. In diesen Funktionen habe sich Wohnsiedler schwerpunktmäßig für nachhaltige Entwicklung, verantwortungsvolles Bauen und den Schutz natürlicher Ressourcen eingesetzt, heißt es in der Verleihungsbegründung weiter.

Ebenfalls über Jahrzehnte war Wohnsiedler in der SPD aktiv: Vorsitzender der Jungsozialisten im Donnersbergkreis, langjähriger Vorsitzender des Ortsvereins Eisenberg und des SPD-Gemeindeverbandes.

Neben seiner politischen Tätigkeit engagierte sich Reinhard Wohnsiedler auch im Bereich der Justiz als Schöffe beim Amtsgericht Rockenhausen und Landgericht Kaiserslautern und als ehrenamtlicher Richter beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz. Vor der aktuellen Auszeichnung erhielt Wohnsiedler 1995 den Ehrenring der Stadt Eisenberg, 1999 die Ehrennadel des Landes und 2014 die Willy-Brandt-Medaille der SPD.