In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag hat jemand in Grünstadt die Reifen zweier Autos zerstochen. Die betroffenen Fahrzeuge standen in der Brückenstraße. Beim einem Wagen waren alle vier Reifen betroffen, beim anderen zwei. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf etwa 400 Euro. Zeugen sollen sich bei der Inspektion in Grünstadt melden.