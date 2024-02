Ein Unbekannter hat in Grünstadt drei Reifen eines geparkten Hyundai i30 zerstochen. Passiert ist das nach Polizeiangaben in der Zeit von Samstag- bis Sonntagnachmittag, der Wagen stand da in der Friedhofstraße. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Inspektion Grünstadt melden: Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.