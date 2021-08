Ein Reifenplatzer sorgte in der Nacht auf Mittwoch für einen schweren Verkehrsunfall auf der A6 bei Wattenheim. Bis die Straße wieder freigegeben werden konnte, vergingen insgesamt 15 Stunden. Das lag vor allem an der Ladung des Sattelschleppers.

Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall haben sich noch lange hingezogen. Erst um 18 Uhr konnte das Polizeipräsidium Westpfalz die Straße wieder freigeben. Grund dafür waren mehrere Metallstangen, die der Sattelschlepper geladen hatte. „Die Stangen mussten von Hand geborgen werden“, erklärte Präsidiumssprecher Michael Hummel gegenüber der RHEINPFALZ. Erst als die Stangen alle weggeräumt waren, konnte überhaupt damit begonnen werden, den Laster zu bergen.

Der Grund des Unfalls war laut Polizei ein Reifenplatzer. Der 58-jährige Fahrer fuhr laut Polizei nachts um 3 Uhr mit seinem Laster auf der A6 in Richtung Kaiserslautern, als ihm zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn der linke Vorderreifen platzte. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelleitplanke durchbrach. Daraufhin kippte der Laster auf die Fahrbahn in Richtung Grünstadt und blockierte diese.

Größerer Einsatz für die Feuerwehr

Verletzt sei der Fahrer nur leicht, so Hummel. Er sei jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden am Lkw inklusive Ladung und an der Autobahn schätzt die Polizei auf 180.000 Euro.

Für die Feuerwehr war der Unfall ein Einsatz größerer Natur, sagte VG-Wehrleiter Markus Ittel. Allein die Feuerwehren aus Hettenleidelheim, Wattenheim und Carlsberg rückten mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften an, dazu kamen die Feuerwehren der Stadt Grünstadt mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften und die Feuerwehr aus Enkenbach-Alsenborn mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften. Dazu kamen laut Polizeisprecher Hummel noch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Autobahnmeisterei. Für die Feuerwehr sei der Einsatz um 6 Uhr morgens beendet gewesen, danach habe ein Bergungsunternehmen übernommen.

Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten zunächst komplett gesperrt, anschließend konnten aber in Richtung Kaiserslautern erst eine, dann zwei Spuren wieder freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung Grünstadt wurde ab Enkenbach-Alsenborn über Landstraßen umgeleitet. Gegen 18 Uhr war die Straße dann wieder für den Verkehr freigegeben worden.