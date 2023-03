Neben dem Regiomaten der Ortsgemeinde Kleinkarlbach mit frischen Lebensmitteln an der Bushaltestelle beim alten Feuerwehrgerätehaus möchte eine Metzgerei einen Wurstautomaten aufstellen. Der am Dienstag tagende Bauausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, dem Vorhaben grünes Licht zu erteilen. Da es sich bei dem Standort um öffentlichen Grund handelt, werde ein Pachtvertrag mit der Fleischerei abgeschlossen, informierte Bürgermeister Daniel Krauß (SPD). Ursprünglich sei geplant gewesen, den Regiomaten am Dorfgemeinschaftshaus aufzubauen, sagte er auf Nachfrage aus dem Gremium. „Das wurde uns vom Denkmalschutz verwehrt“, so Krauß. Der jetzige Platz sei aber gut, denn er sei Ausgangspunkt für Wanderer und es gebe dort ausreichend Parkplätze.