Das Entwässerungsproblem an der protestantischen Kirche in Carlsberg ist noch nicht behoben. Darüber informierte der Erste Beigeordnete Gerd Schmitt (FWG).

Auf Nachfrage von Peter Schakewitsch (SPD) sagte Schmitt auf der Ratssitzung am Mittwoch: „Die Geschichte läuft jetzt seit Oktober 2019. Der Schaden wird immer größer.“ Die an der Westfassade des Gotteshauses in der Schorlenbergstraße installierte Regenrinne ist nicht an den Kanal angeschlossen. Deshalb fließt das Niederschlagswasser ungehindert auf die Straße und hat den Gehweg schon massiv unterspült. Das Trottoir weist gefährliche Stolperfallen auf und ist deshalb an der Stelle abgesperrt. Da das Kirchengrundstück lediglich so groß ist wie der Sakralbau, also auf keiner Seite auch nur ein Quadratmeter übersteht, hat die Kirche keine Möglichkeit, Wasser auf eigener Fläche versickern zu lassen.

Kosten: rund 3500 Euro

Inzwischen liege ein Kostenvoranschlag vor, berichtete Schmitt. Der Anschluss des Fallrohres käme auf rund 3500 Euro. Aber die Angelegenheit werde noch geprüft. Die Verbandsgemeinde Leiningerland habe eine Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes angefordert. Weshalb, erschließe sich ihm nicht, so Schmitt. Die Kirchengemeinde habe die Sache ihrerseits an die Evangelische Landeskirche der Pfalz in Speyer gemeldet und warte auf Antwort.