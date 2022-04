Die Finanzlage Kleinkarlbachs ist – im Gegensatz zu der von zahlreichen anderen Kommunen – gut: Die Ortsgemeinde verfügt über liquide Mittel von mehr als 1,5 Millionen Euro. Allerdings wird dieses Polster bis zum Jahresende 2023 voraussichtlich um ein Drittel schrumpfen. Das prophezeite Kerstin Fischer aus der Finanzabteilung der Verwaltung bei der Präsentation des Doppelhaushaltsplans im Rat.

Im laufenden Jahr erwartet Fischer Steuereinnahmen von 1,58 Millionen Euro, denen Umlagen in Höhe von 1,12 Millionen Euro gegenüberstehen. „Demnach verbleiben 457.300 Euro bei der Ortsgemeinde“, erläuterte die Finanzfachfrau. 2023 werde das lange nicht so rosig aussehen. Nach der momentanen Planung behält Kleinkarlbach dann nur 6200 Euro in der Kasse. Der Ergebnishaushalt wird dieses Jahr mit einem Überschuss von 115.235 Euro abschließen. Für 2023 ist ein deutlicher Fehlbetrag von 270.335 Euro kalkuliert. Größere Aufwendungen sind anteilige Personal- und Sachkosten für die Kita St. Nikolaus in Neuleiningen (47.100 Euro im Jahr 2022 und 49.500 Euro im Jahr 2023), die Dachsanierung und der Unterstand am Feuerwehrgerätehaus (26.900 Euro für 2022) sowie die Beseitigung des durch eine Überschwemmung ausgelösten Böschungsabtrags am Eckbach-Weg (20.000 Euro im Jahr 2022).

Regenrückhaltebecken wird gebaut

An Investitionen vorgesehen sind unter anderem der Bau eines Regenrückhaltebeckens (150.000 Euro im Jahr 2022 und 350.000 Euro für 2023), der Ausbau der Gehwege in der Ortsdurchfahrt (20.000 Euro für die Planung 2022 und 150.000 Euro für die Umsetzung 2023), der Erwerb und Abriss des Anwesens Bachweg 1 für zusammen 116.000 Euro im laufenden Jahr sowie die Aktualisierung des Hochwasserschutzkonzeptes (2022: 35.000 Euro und 2023: 15.000 Euro). Im nächsten Jahr steht möglicherweise die Ersatzbeschaffung des gemeindeeigenen Schleppers für 30.000 Euro an. „Der Traktor wurde 2008 bereits gebraucht gekauft“, erläuterte Fischer.

Zwei Enthaltungen, eine Gegenstimme zu Haushalt

Da im Finanzetat die Auszahlungen in beiden Jahren die Einzahlungen übersteigen – um 63.825 und um 471.785 Euro – werden sich die liquiden Mittel der Gemeinde auf unter eine Million Euro reduzieren. Fischer hat einen Stand zum 31. Dezember 2023 von 981.393 Euro errechnet. Bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme wurde der Doppelhaushaltsplan beschlossen. Karl-Otto Gabel-Müller (FWG) votierte mit einem „Nein“, weil er mit zwei Posten nicht einverstanden ist: Er ist gegen den Ankauf des Gebäudes Bachweg 1 und findet, dass Beigeordnete gratis tätig sein sollten. Den beiden Vertretern des Bürgermeisters wurden Geschäftsbereiche zugeordnet. Deshalb bekommen sie ab Mai Aufwandsentschädigungen, die sich in diesem Jahr auf 2700 Euro summieren und 2023 auf 4050 Euro.