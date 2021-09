Eine ziemlich nasse Angelegenheit ist der erste verkaufsoffene Sonntag seit anderthalb Jahren in Grünstadt gewesen. Wegen des Regens hielt sich die Resonanz in der Fußgängerzone sehr in Grenzen. Manche Leute, so wie Steffen und Steffi Pfarr auf unserem Bild, ließen sich aber nicht vom Bummeln abhalten. Steffen Jost, Vorsitzender des Wirtschaftsforums Innenstadt und Chef des gleichnamigen Modehauses, meinte augenzwinkernd: „Wir sind ja durch Corona bescheiden geworden und froh, dass wir überhaupt aufhaben dürfen.“ Aber die Kunden, die gekommen seien, ließen mehr Geld da als üblicherweise.