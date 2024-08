Unter großer Anteilnahme ist am Freitag die Gedenktafel „Jüdisches Leben in Bockenheim“ enthüllt worden. Alle Redner betonten, wie wichtig so ein Projekt gerade in der heutigen Zeit sei. Warum auch der Kindenheimer Ortsbürgermeister dabei war.

Mit einem hebräischen Gebet ist am Freitag die Feierstunde zur Enthüllung der Gedenktafel „Jüdisches Leben in Bockenheim“