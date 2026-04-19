Wer Anmerkungen machen oder Themen anbringen wollte, konnte das am Samstagvormittag auf dem Luitpoldplatz tun. Die Leser haben das angenommen.

Was treibt die Leser der RHEINPFALZ um? Dieser Frage ist die Grünstadter Lokalredaktion mit Assistentin Jennifer Bauer (rechte Seite, von links), Leiter Christoph Hämmelmann, Redakteurin Silke Bauer und stellvertretender Leiterin Mareike Keiper am Samstagvormittag während des Wochenmarkts nachgegangen. Etliche Leser haben die Chance genutzt, nicht nur ihre Anmerkungen und Verbesserungswünsche anzubringen, sondern auch den Umstieg ins Digitale zu wagen. Die Mitarbeiter des Verlags haben Rede und Antwort zu den verschiedenen Abonnement-Modellen gestanden.

Gesprächsbedarf: Die Leserinnen und Leser im Gespräch mit dem RHEINPFALZ-Team. Foto: Christoph Hämmelmann

Gleichzeitig gab es auch einige Themen, die Leserinnen und Leser an die Redaktion herangetragen haben. Die werden in den nächsten Tagen und Wochen aufgegriffen und weiterverfolgt, darunter die geplante Schließung der Sparkassenfilialen in Altleiningen und Sausenheim.