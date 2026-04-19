Grünstadt RHEINPFALZ Plus Artikel Redaktion vor Ort: So war die Aktion in Grünstadt

Ansprechbar für die Leserinnen und Leser (rechte Seite, von links): Jennifer Bauer, Christoph Hämmelmann, Silke Bauer und Mareik
Ansprechbar für die Leserinnen und Leser (rechte Seite, von links): Jennifer Bauer, Christoph Hämmelmann, Silke Bauer und Mareike Keiper.

Wer Anmerkungen machen oder Themen anbringen wollte, konnte das am Samstagvormittag auf dem Luitpoldplatz tun. Die Leser haben das angenommen.

Was treibt die Leser der RHEINPFALZ um? Dieser Frage ist die Grünstadter Lokalredaktion mit Assistentin Jennifer Bauer (rechte Seite, von links), Leiter Christoph Hämmelmann, Redakteurin Silke Bauer und stellvertretender Leiterin Mareike Keiper am Samstagvormittag während des Wochenmarkts nachgegangen. Etliche Leser haben die Chance genutzt, nicht nur ihre Anmerkungen und Verbesserungswünsche anzubringen, sondern auch den Umstieg ins Digitale zu wagen. Die Mitarbeiter des Verlags haben Rede und Antwort zu den verschiedenen Abonnement-Modellen gestanden.

Gesprächsbedarf: Die Leserinnen und Leser im Gespräch mit dem RHEINPFALZ-Team.
Gesprächsbedarf: Die Leserinnen und Leser im Gespräch mit dem RHEINPFALZ-Team.

Gleichzeitig gab es auch einige Themen, die Leserinnen und Leser an die Redaktion herangetragen haben. Die werden in den nächsten Tagen und Wochen aufgegriffen und weiterverfolgt, darunter die geplante Schließung der Sparkassenfilialen in Altleiningen und Sausenheim.

Wie geht digitales Zeitunglesen? Darüber klärt die Ape der RHEINPFALZ auf.
Wie geht digitales Zeitunglesen? Darüber klärt die Ape der RHEINPFALZ auf.
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