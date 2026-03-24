Bald wird die Auslastung für Nachmittags- und Ferienbetreuung an Grundschulen steigen. Doch noch fehlt es an Vorgaben, heißt es aus Obrigheim. Und das führt zu Problemen.

In weniger als einem halben Jahr haben die Erstklässler in Deutschland einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Das heißt: Abgesehen von vier Wochen im Jahr müssen sie an Wochentagen von 8 bis 16 Uhr unterkommen, sofern die Eltern das wünschen. Die Organisation obliegt den Trägern – und hier hat Obrigheim eine besondere Herausforderung zu meistern, handelt es sich doch um nur eine von zwei Ortsgemeinden im Land, die überhaupt noch selbst Träger einer Grundschule sind. Die übrigen werden von den Verbandsgemeinden verwaltet.

Das große Problem für Obrigheim hat nun die Erste Beigeordnete Melanie Kolbe ( FWG) im Schulträgerausschuss verdeutlicht: Noch ist bezüglich des Rechtsanspruchs sehr viel unklar, zum Beispiel, ob es Konzepte oder Fachkräfte für die Betreuung braucht. Gleichzeitig hat eine Umfrage des Landkreises Bad Dürkheim für Unruhe gesorgt.

Kreis-Umfrage sorgt für Verunsicherung

Die erhielten die Eltern der Vorschulkinder, auch in Obrigheim, obwohl die Betreuung dort von der Ortsgemeinde als Schulträgerin organisiert wird. In der Umfrage ging es um eine Bedarfsabfrage. Was Kolbe kritisch sieht – und auch manches Mitglied des Ausschusses: Nicht nur, dass von einer verbindlichen Anmeldung die Rede ist, auch die Kosten für die Ferienbetreuung sind beziffert. Etwa 200 Euro für die Betreuung und grob 50 Euro für die Verpflegung sollen die Eltern zahlen.

In Obrigheim werden dafür bisher allerdings nur 100 Euro insgesamt verlangt – und das soll auch so bleiben, sofern sich die Anforderungen nicht ändern, betonte Kolbe im Ausschuss. Darüber hinaus ergebe eine verbindliche Zusage beim Kreis wenig Sinn, denn der habe weder Räume noch sei er für die Umsetzung des Gesetzes zuständig.

Bedarf für Betreuung steigt

Diese Tatsache verunsichere manche Eltern, so die Beigeordnete, die ergänzte, dass auch Obrigheim eine Abfrage unter allen Eltern der Grundschüler gestartet hat. 86 Prozent der teilnehmenden Eltern hätten einen Bedarf für die Sommerferien gemeldet, berichtete sie. Das wären etwa 60 Kinder. Momentan noch nehmen 40 Kinder bis zwölf Jahre an der Ferienbetreuung teil, die künftig in der Grundschule stattfinden soll, nachdem im Bürgerhaus seit Herbst eine Außengruppe des Kindergartens untergekommen ist. Bei dieser Vorgehensweise wolle die Ortsgemeinde auch bleiben: Die Ferienbetreuung soll allen offenstehen, nicht nur den Kindern, die rechtlich betreut werden müssen. Dabei handelt es sich vorerst zwar nur um Erstklässler, doch mit jedem Jahr kommt eine Stufe dazu, bis 2030 alle Grundschüler das Recht auf die Ganztagsbetreuung haben.

Das nächste Problem, das das Gremium beschäftigte: Nicht nur, dass offen ist, wie ein pädagogisches Konzept aussehen soll beziehungsweise ob es überhaupt eins braucht, auch der Betreuungsschlüssel sei unrealistisch. Für 20 Kinder brauche es eine Betreuungsperson. Sofern es eine Fachkraft ist, könne sie auch auf 25 Kinder aufpassen.

Betreuungsschlüssel als Problem

Kolbe erdachte sich ein Beispiel: Wenn es ein sinnvolles Angebot geben soll, das in kleineren Gruppen stattfindet, bräuchte es wegen der Aufsichtspflicht mindestens sechs Betreuer, damit die auch mal auf Toilette gehen können. Hier, bemängelte Kolbe, fehle es vonseiten des Landes an Klarheit. Und die komme reichlich spät, denn „jetzt noch Personal für den Herbst zu suchen, wird sportlich“, sagte sie.

Bürgermeisterin Nicole Eicher (FWG) fügte an, dass das neue Gesetz auch Auswirkungen auf den regulären Schulbetrieb haben wird. Derzeit liege die Ganztagsauslastung bei 60 Prozent, doch Eicher rechnet damit, dass sowohl der Bedarf als auch die Kosten dafür steigen werden. Obrigheim ist derzeit der einzige Schulträger im Gebiet der VG Leiningerland, der für die Nachmittagsbetreuung Geld verlangt, wobei die VG mit ihren acht Grundschulen laut Kolbe nachziehen will. Damit die Kinder nicht einfach „verwahrt werden“, wie Kolbe sagt, sondern auch bei größerer Auslastung ein pädagogisch wertvolles Angebot bekommen, soll es ein passendes Konzept geben. Ein Gremium, bestehend aus Vertretern der Gemeinde, der Schule und des Schulelternbeirats, soll es erarbeiten. Vor den Sommerferien will der Ausschuss ein weiteres Mal tagen, um die Ideen festzuzurren.