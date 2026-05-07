Im Haushalt der Ortsgemeinde Kirchheim klafft ein Loch. Schuld ist die Grundsteuerreform. Was die Folge ist.

Die Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 ist auch in Kirchheim nicht, wie von der Politik versprochen, aufkommensneutral geblieben. Da sich unter anderem der Messbetrag der teils riesigen Geschäftsgrundstücke nahezu halbiert hat, fehlen der Kommune jährlich rund 60.000 Euro Einnahmen aus den beiden Grundsteuern A (Agrarland) und B (Bauland). Insofern sieht sich die Ortsgemeinde genötigt, wieder einmal die Hebesätze zu erhöhen – zumal im aktuellen Doppelhaushalt ein Fehlbetrag im Ergebnisetat 2027 von rund 42.000 Euro geplant ist.

Anfang März waren hinter verschlossenen Türen verschiedene Varianten der Steuererhöhung diskutiert worden. Geeinigt hat man sich darauf, rückwirkend zum 1. Januar die bislang auf dem Niveau der Nivellierungssätze des Landes verharrenden Hebesätze anzupassen: bei der Grundsteuer A von 345 auf 355 Prozent, bei der Grundsteuer B um 35 Prozentpunkte von 465 auf 500 Prozent und bei der Gewerbesteuer von 400 auf 420 Prozent.

Finanzielle Leistungsfähigkeit verbessert sich

Die Verbandsgemeinde Leiningerland führt in den Sitzungsunterlagen aus, was das bedeutet. Demnach ergibt sich pro 100 Euro Abgabe bei der Grundsteuer A eine jährliche Mehrbelastung von 2,90 Euro und bei der Grundsteuer B von 7,53 Euro. Auf jeweils 1000 Euro Gewerbesteuer kommen 50 Euro hinzu.

In der Folge fließen dem Haushalt knapp 64.600 Euro zusätzlich zu, wie Bürgermeister Thomas Dhonau bei der April-Sitzung ausführte. Der erfreuliche Nebeneffekt: Jeder Prozentpunkt, der über dem Landes-Nivellierungssatz der jeweiligen Abgabe liegt, wird nicht zur Berechnung der Umlagen an VG und Kreis herangezogen und verbleibt vor Ort. Somit verbessere sich direkt die finanzielle Leistungsfähigkeit Kirchheims, ablesbar an der Freien Finanzspitze. FWG-Fraktionssprecher Uwe Neunzling betonte, dass man nach sehr genauer Abwägung die Hebesätze nur gerade um so viel heraufgesetzt habe, wie es eben notwendig gewesen sei.