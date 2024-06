Heinz-Peter Leonhardt, Kleinkarlbach: Die Ansiedlung liegt im Eistal, gehört zu Quirnheim. Man sprach früher von der Bruchmühle und umfasste ein Wohnhaus, Mahlmühle, Stall, Schoppen und Schweineställe. Mein Schwiegervater, Jahrgang 1934, der aus Ebertsheim kommt, kann sich noch gut daran erinnern, dass er als Kind zur Mühle geschickt wurde, um Mehl zu holen. Man sprach dann von der Mielk’schen Mühle.

Klaus Kany, Grünstadt: Die Lösung ist der Hof zwischen Mertesheim und Ebertsheim. Einen genauen Namen hab ich nie gekannt, obwohl ich Alt-Grünstadter bin. Manchmal wird dort heute geblitzt, deshalb fährt man auch nicht achtlos vorbei. Am beidseitig mit Geländer befestigten Radweg hat unser Sohn den Ort als erstes erkannt.

Ein Ortsteil, der durch die vielbefahrene Landstraße 395 durchschnitten wird: Quirnheim-Tal, genauer: Göbelshaus und Bruchmühle. archivluftBild: Dell

Doris Linska, Ebertsheim: Bei der Ansiedlung handelt es sich um Quirnheim-Tal. Die Bewohner haben mehr Beziehung zu Ebertsheim als zu Quirnheim. Die Kinder gehen in Ebertsheim zur Schule und stirbt jemand in Quirnheim-Tal, ist die Bestattung auf dem Friedhof in Ebertsheim.

Peter Schreiner, Grünstadt: Auf dem Foto ist ein Teil von Quirnheim-Tal abgebildet. Im Vordergrund das Göbelshaus mit den (ehemaligen) Stallungen (graue Dächer). Weiter hinten ist die Bruchmühle zu sehen.

Joachim Schwalb, Hettenleidelheim: Ich fahre recht selten durch das Eistal – aber den Hof, der nicht so heißt, habe ich gleich erkannt: Es ist die Bruchmühle, die zusammen mit der nicht mehr vorhandenen Papiermühle, dem Göbelshaus (auf dem Luftbild am unteren Rand sichtbar) und dem Neuhäuschen den Quirnheimer Ortsteil „Quirnheim-Tal“ bildet. Die Bruchmühle, deren Anfänge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, wurde im 30-jährigen Krieg niedergebrannt und wiederaufgebaut. Sie gehörte zum leiningischen Lehen der Ritter Mertz von Quirnheim und dient heute als Wohn- und Geschäftshaus. Nur der Name erinnert noch an die frühere Nutzung.

Am so genannten Göbelshaus hielt die Familie Schnebele bis vor einigen Jahren noch Milchkühe. Zu Quirnheim-Tal gehört zudem die Bruchmühle, die Papiermühle und das sogenannte Neuhäuschen. Foto: lor

Lore Wahl, Ebertsheim: Das ist Quirnheim-Tal, Richtung Grünstadt ehemals Heiser, Mühle Mielke und Familie Schuck.

Rita Bender, Sausenheim: Die Bruchmühle im Quirnheimer-Tal ist ein aus wenigen Häusern bestehender Weiler und liegt am Eisbach zwischen Mertesheim und Ebertsheim an der belebten Straße von Grünstadt nach Eisenberg. Die Strecke entlang ist ein Fahrradweg und die Bahnlinie führt vorbei. Die Bruchmühle liegt auf Quirnheimer Gemarkung, hart an der Gemarkungsgrenze zu Ebertsheim; deshalb gibt es auf Ebertsheimer Bann den Flurnamen „An der Bruchmühle“, der belegt ist am 22. Mai 1281 „in Bruchmulen“; eingezeichnet als „Bruchmühl“ am Eisbach ist sie in der Ebertsheimer Flurkarte von 1735, auf dem Quirnheimer Ufer direkt gegenüber der Ebertsheimer Gemarkung.

Sabine Appel, Hettrum: Quirnheim Tal, unmittelbar am östlichen Ortsende von Ebertsheim an der L395 (Eistalstraße) gelegen. Zu Quirnheim Tal gehören die ehemaligen Gutshöfe Neuhäuschen, Göbelshaus (im Bild links), die ehemalige Bruchmühle (Ansiedlung rechts) und die ehemalige Papier-/Würtzmühle. Direkt hinter dem Neuhäuschen führt die K26 in nördlicher Richtung zirka zwei Kilometer an Boßweiler vorbei nach Quirnheim. Im Grün am rechten Bildrand liegt versteckt der Eisbach, rechts davor verläuft an der Straße entlang der Quirnheimer Bach, kurz vor seinem Zulauf in den Eisbach. Die Wasserkraft des Eisbaches wurde bereits im Mittelalter (wahrscheinlich aber bereits von den Römern) genutzt, um Mühlen anzutreiben; darunter auch die ehemalige Papier-/Würtzmühle (knapp 200 Meter nach der Bushaltestelle rechts abbiegend, nach etwa 100 Meter links am Eisbach). Von den Kneipp-Wanderwegen, die oberhalb verlaufen (Holzweg zwischen Ebertsheim und Mertesheim), kann man kurz nach links abbiegen und die Stelle an Mauerresten erkennen. Die Besiedlung des Eistals führt zurück in die Frankenzeit – die Endung der Ortsnamen auf –heim deutet auch darauf hin. Eine wichtige Rolle spielte dabei wohl die Straße durchs Eistal von Metz über Kaiserslautern nach Worms. Südlich, nicht mehr im Bild erkennbar, die 1994 reaktivierte Strecke der ehemaligen Eistalbahn Eisenberg – Grünstadt mit Haltestellen in Ebertsheim und Mertesheim. Eine Bushaltestelle gibt es direkt „vor der Haustür“. Mit den „Besuchern“ sind die vielen Autofahrer gemeint, die das Eistal auf dem Weg von Eisenberg Richtung Grünstadt oder Worms durchfahren. Rad- und Wanderstrecken bei Quirnheim-Tal: Eistal Rad- und Wanderweg (Autofreies Eistal am 3. Oktober), vier Kneipp-Wanderwege (ab Armbecken am Eisbach in Ebertsheim), Hab-acht-Wanderweg.

Auf der Kreisstraße aus Richtung Quirnheim kommend befinden sich auf der linken Seite die neueren Gebäude von Quirnheim-Tal. Foto: lor

Sieglinde Hammann-Neser, Bissersheim: Unsere Fahrradtouren in Richtung Eisenberg führen uns auf dem Radweg durch Quirnheim-Tal. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung dient Quirnheim-Tal als ausgewählter Standort, da die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h des Öfteren nicht beachtet wird.

Die Gewinnerin

Die Losfee hat aus den richtigen 38 E-Mails Lore Wahl gezogen. Sie hat eine RHEINPFALZ-Dubbe-Kaffeetasse gewonnen.