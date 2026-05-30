Rund um Eisenberg gibt’s jede Menge Klebsand. Weil der so selten ist und sein möglicher Abbau Vorrang hat, kann sich die Stadt kaum erweitern. Das soll sich nun ändern.

Für die bauliche Entwicklung Eisenbergs könnten sich in einigen Jahren neue Perspektiven ergeben. Mit einem Grundsatzbeschluss hat der Stadtrat den ersten Schritt dazu gemacht. Es geht um das rund 14 Hektar umfassende Gebiet südlich der Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Waldstadion im Westen und den Tennisplätzen im Osten am Stadtrand. Dieses Areal wollen die Eisenberger Klebsandwerke (EKW) als Wohnbaufläche ausweisen lassen, wobei schätzungsweise nur acht bis zehn Hektar tatsächlich bebaut werden könnten.

Klebsand im Untergrund

Allerdings verbirgt sich im Untergrund Klebsand – so wie überall rund um Eisenberg. Das Vorkommen zählt zu den weltweit größten seiner Art, die Zusammensetzung des vor rund 30 Millionen Jahren entstandenen Materials gilt als einzigartig. Weil es sehr hitzebeständig ist, dient es als Rohstoff etwa für Ofenauskleidungen, Schmelztiegel oder Kamine. Und in der Gießereitechnik wird es für den Formenbau im Metallguss verwendet. Die 14-Hektar-Fläche südlich der Friedrich-Ebert-Straße unterliegt daher dem Bergrecht – so wie das ganze Stadt-Umfeld.

Bürgermeister Peter Funck ( FWG) erläutert: Für Eisenberg bedeutet dieser Umstand, dass es in seiner weiteren Entwicklung sehr eingeschränkt ist. Die Flächen dürfen bislang nur landwirtschaftlich genutzt werden, sie können nicht zu Bauland werden. Denn der Rohstoff-Abbau hat Vorrang. Doch die EKW wollen von dieser Möglichkeit künftig offensichtlich gar keinen Gebrauch mehr machen. Funck führt das auf technische Fortschritte im Gießereiwesen zurück. Sie hätten zur Folge, dass weltweit weitaus weniger Klebsand gebraucht werde.

Hoher bürokratischer Aufwand

Um nun tatsächlich den Weg in Richtung Bebauung zu ebnen, muss die Firma EKW als Eigentümerin zunächst die Entlassung aus dem Bergrecht beantragen. Und braucht sie eine Bestätigung, dass die Stadt diesen Schritt unterstützt. Nach Verwaltungsangaben wäre danach ein entsprechender Vertrag mit der Stadt sowie der Verbandsgemeinde zu schließen. Darin soll unter anderem die Aufstellung der notwendigen Bauleitpläne und die Kostenübernahme durch das Unternehmen geregelt werden.

Grundsätzlich äußerten sich die Sprecher aller Stadtratsfraktionen positiv zu dieser zukunftsweisenden Entwicklung. So sah Reiner Unkelbach (CDU) im Falle der Wohnbebauung bereits die Stadtkasse wegen der zu erwartenden Grund- und Einkommenssteuern klingeln. Doch Manfred Boffo (FWG) dämpfte diese Euphorie etwas, indem er auf die Dauer der bürokratischen Abläufe hinwies: „Vielleicht werden wir das Ergebnis als Stadtrat nicht mehr erleben.“

Erster Vorstoß vor sieben Jahren

Mit dem Vorhaben knüpfen die EKW an Pläne an, die sie vor sieben Jahren hegten, diesmal allerdings in einem weitaus größeren Umfang. 2019 wollte die Firma zwischen der Frank-von-Müller-Straße und der Halle des Tennisclubs ein Areal von rund 9500 Quadratmetern für 17 Baugrundstücke erschließen. In diesem Zusammenhang hatte damals der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan für diesen Bereich gefasst. Gegen die EKW-Pläne erhoben die Anwohner der Frank-von-Müller-Straße erhebliche Bedenken und Befürchtungen. Letztlich ist das Vorhaben ohnehin nicht verwirklicht worden