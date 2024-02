Einen großen Schreck haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bockenheimer Straße Burggraben am Freitag bekommen. Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich in dem Haus gegen 12 Uhr Rauch. Ein Brand brach nicht aus. Auch wurden keine Personen verletzt. Ursache für die Rauchentwicklung war eine defekte Pelletheizung. Die Feuerwehr stellte diese aus und lüftete die Kellerräume.