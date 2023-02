Zum Glück sah es am Donnerstag in der Sausenheimer Straße nur nach einem Brand aus – es war aber keiner. Die Feuerwehr war in einem derzeit ungenutzten Gebäude zu Übungszwecken zugange. „Das Haus steht leer, die Eigentümer hatten es uns zur Verfügung gestellt“, berichtete Feuerwehr-Leiter Jens Michel am Freitag. Der große Vorteil eines ungenutzten Hauses: Die Feuerwehrleute können mit Wasser und Rauch hantieren und so unter quasi realen Bedingungen üben. „Die Gelegenheit haben wir nicht so oft“, so Michel.

Geübt wurde die Rettung von Menschen. 32 Feuerwehrleute suchten das komplett verrauchte Haus mit zehn Zimmern nach vier Übungspuppen ab. Ausgestattet waren sie unter anderem mit schwerem Atemschutzgerät, Lampen, Schlauch und Wärmebildkamera. Trainiert wurde auch die Koordination untereinander. „Es darf kein Raum vergessen werden, es soll aber auch keiner doppelt abgesucht werden“, erklärt Michel.

Und wie lief die Übung? Michel ist zufrieden. Etwas zu verbessern gebe es zwar immer, aber insgesamt habe alles gut funktioniert.

Der Kontakt zu den Eigentümern des Hauses sei zufällig zustande gekommen. „Wir waren dort Anfang Januar wegen eines Wasserschadens“, erzählt der Wehrleiter. „So sind wir ins Gespräch gekommen.“ In der kommenden Woche werde das Haus noch einmal für Übungszwecke genutzt. Dann werden die Wehrleute das Löschen eines Schornsteinbrands und das richtige Anleitern trainieren.