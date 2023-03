Weil es aus einem Haus in Colgenstein-Heidesheim geraucht hat, ist die Feuerwehr Obrigheim Sonntagnacht ausgerückt. Eine alte Heizung im Keller hatte aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Die Heizung in der leerstehenden Doppelhaushälfte wurde außer Betrieb gesetzt. Menschen kamen nicht zu Schaden, auch das Gebäude selbst ist laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.