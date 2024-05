Erst vor wenigen Wochen war im Grünstadter Rat vor Wühlmaus-Gräben auf den Friedhöfen in der Kernstadt und ihren Ortsteilen gewarnt worden, nun hat der Asselheimer Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) in einer Ausschusssitzung auf ein weiteres Nagetier-Problem aufmerksam gemacht: Er sprach von einer Rattenplage im Schwalbenweg. Betroffen sei die Seite zum Eisbach hin. Die Tiere kämen also von dort und nicht aus der Kanalisation. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) sagte zu, sich um die Sache zu kümmern.