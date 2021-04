Der 16. Neuleininger Burgsommer, der aufgrund der Corona-Pandemie zunächst zu einem Burgherbst wurde, ist komplett abgesagt für dieses Jahr. Den Organisatoren Rainer Klundt und Tobias Ueberschaer, die bis zuletzt gehofft und an einem Hygienekonzept gefeilt hatten, ist es allerdings gelungen, ein Mega-Programm für 2021 mit elf Konzerten aufzustellen. Mitgliedern des Ortsgemeinderates, der am Montag tagte, missfallen die Pläne.

Nach dem Auftakt am 18. und 19. Juni mit einem Phil-Double-Feature, bei dem die Genesis- und Phil-Collins-Tributeband einen Abend auf die Gage verzichtet, um dazu beizutragen, Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler zu generieren, soll es – allerdings mit großen Pausen – Musik bis 21. August geben. Auftreten werden etliche Originale: The Sweet (25. Juni), Suzi Quatro (26. Juni), Saga (9. Juli), Guru Guru (14. August) und Gregor Meyle (20. August).

Aus der Zeitung erfahren

In der Sitzung des Dorfparlaments gab es einige kritische Stimmen, zumal man von den neuesten Entwicklungen aus der Zeitung erfahren musste. Beigeordneter Tino Grünert (CDU) meinte, dass ein dreimonatiges Festival nicht gehe. Klaus Meckel, ebenfalls CDU, sagte: „Das können wir den Anwohnern nicht zumuten.“ Bürgermeister Franz Adam (CDU) kündigte an, die Veranstalter des Burgsommers zu einer Ausschusssitzung einzuladen. „Mit mir wurde vorab nicht über die Planung gesprochen.“

Ueberschaer sagt dazu auf Anfrage der RHEINPFALZ: „Für die zehn von der Ortsgemeinde genehmigten Konzerte, für die bereits sehr viele Tickets verkauft worden sind, haben wir Verträge abgeschlossen, die wir sowohl erfüllen müssen als auch wollen. Deshalb haben wir sie ins nächste Jahr verschoben.“ Der Burgsommer 2020 war mit neun Veranstaltungen vorgesehen gewesen, was eine Ausnahme sei. Das zehnte Konzert mit der Krautrockband Guru Guru hätte am 15. August über die Bühne gehen sollen. Der elfte Programmpunkt 2021 ist der Auftritt von Suzi Quatro. Letzteres sei schon sehr lange geplant gewesen, erläutert der Neuleininger, „solche Namen bekommt man nicht über Nacht“.

Eigentlich kleinere Festivals gewollt

Zur Beruhigung der Dorfparlamentarier lässt Ueberschaer wissen: „Wir als Organisatoren wollen künftig auch nicht diese Menge an Veranstaltungen stemmen. Mehr als sechs bis acht Konzerte jährlich sind nicht vorgesehen. Ich kann also garantieren, dass unser Festival in den kommenden Jahren deutlich kleiner ausfallen wird.“ Das Burgdorf werde im Übrigen 2021 dadurch entlastet, „dass wir bewusst die Sonntage ausgeklammert haben“. Der 48-Jährige betont, dass nach dem jetzigen Katastrophenjahr 2021 „zum Luft holen“ gebraucht werde. Die komplette Gastronomie und Hotelerie leide sehr unter dem Wegfall des Burgsommers. „Wären wir als Macher nicht massiv mit eigenem Geld rein, gäbe es diese Konzertreihe wohl nicht mehr.“

Neuleiningen lebe ganz gut vom Burgsommer, etwa von der Platzmiete, „deren Erhöhung wir auch gern zugestimmt haben“. Diverse Vereine profitierten von dem Festival durch Spenden, die Einnahmen blieben im Dorf. „Persönlich kann ich nicht glauben, dass sich die Gemeinde ein derartiges Juwel entgehen lassen will.“