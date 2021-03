Das Coronavirus hat die Sprache verändert: Mannheimer Forscher haben jüngst herausgefunden, dass uns die Pandemie 1000 neue Wörter beschert hat. Das reicht vom schönen Kuschelkontakt, über die überall gebotenen AHA+L-Regeln bis hin zur Beschreibung unseres Gemütszustandes: coronamüde und coronafrustriert.

Gregor Grzonkowski hat diese Liste jetzt um ein weiteres Wort ergänzt: Distance-Stadtrating. Es ist natürlich – so gehört es sich für eine weltweite Seuche – ein englisches Wort und bedeutet: Ein Stadtratsmitglied bleibt ein Stadtratsmitglied und nimmt seine ehrenamtlichen Aufgaben mit bewundernswertem Pflichtbewusstsein wahr, auch wenn es weder in der Stadt, noch im Lande ist.

Der SPD-Mann begrüßte die daheimgebliebenen Stadtratskollegen am Dienstagabend in der Online-Sitzung mit einem akzentfreien „buona sera“. Er saß nicht im Wohnzimmer in der Pfalz, sondern in einem schicken Raum in Italien, 800 Kilometer von Grünstadt entfernt.

Aber bitte: Kein Anlass für Neid und schon gar nicht für eine emotionale Corona-Debatte: Gregor Grzonkowski, Projektingenieur bei der Frankenthaler Firma Rohmann, ist nicht zum Spaß in Italien, sondern zum Arbeiten. „Ich bin aktuell für die Abnahme eines Prüfsystems in der Nähe von Parma“, schreibt er am Mittwoch auf eine E-Mail-Anfrage. „Da die Produktionsanlagen beim Kunden erst nach der Abnahme auch prüfen können, war es zwingend notwendig, dass ich für die offizielle Abnahme und die Schulung vor Ort komme.“

Grzonkowski plant seine Dienstreisen normalerweise um Ratssitzungen herum, um möglichst oft dabei sein zu können. Dieses Mal musste er das nicht tun: „Mir kam das mit der Onlinesitzung gerade recht.“ Urlaubsstimmung kommt natürlich auch in Italien nicht auf. „Hier ist totaler Lockdown, es war wirklich schwierig mit der Anreise und auch vor Ort ist es schwierig. Aber es ist machbar“, schreibt Grzonkowski weiter. So schön Distance-Stadtrating auch sein mag, das alte Leben ist tausendmal schöner – oder wie Grzonkowski es ausdrückt: „Freue mich dann aber wieder auf die normale Zeit und auch auf den Urlaub hier :-)“

Wer könnte da widersprechen?