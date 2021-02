Die Mitglieder des Stadtrats und des Haupt- und Finanzausschusses sollen mit Tablets für die Ratsarbeit ausgestattet werden. Im Haushalt stehen 16.000 Euro für Tablets der „normalen Größe“ (10.2 Zoll) bereit. Bei einer Befragung von 32 Kommunalpolitikern haben sich laut Verwaltung 19 für papierloses Arbeiten ausgesprochen. Drei Ratsmitglieder wollen die Sitzungsunterlagen weiterhin auf Papier lesen – und acht Personen haben der Verwaltung keine Rückmeldung gegeben. Sowohl Pirmin Magez (Grüne) als auch Bernd Fricke (SPD) baten in der Diskussion in der jüngsten Sitzung des Stadtrats darum, große Unterlagenpakete, vor allem den Haushalt, weiterhin auf Papier vorzuhalten. Christoph Spies (SPD) forderte, dass jedes Ratsmitglied selbst entscheiden solle, ob es die Unterlagen weiterhin nur auf Papier lesen wolle. Alise Höhn (FDP) regte an, etwas größere Tablets (Format A 4) zu beschaffen. Die Kosten dafür will die Verwaltung prüfen und dem Rat mitteilen. Ob die Tablets künftig auch privat oder nur fürs kommunale Ehrenamt genutzt werden sollen, muss der Rat noch entscheiden. Ebenfalls noch zu klären ist, ob die Geräte an die Stellvertreter in den Ausschüssen weitergegeben werden sollen. Carolin Habenberger (CDU) sagte, sie erachte es als problematisch, Passwörter weiterzugeben. Büroleiter Joachim Meyer erklärte: „Wenn die Tablets auch privat genutzt werden können, was andere Kommunen ihren Rats- und Ausschussmitgliedern ermöglichen, sollten diese nicht an die Stellvertreter in den Ausschüssen weitergegeben werden.“ Vielmehr könnten dann wenige zusätzliche Geräte für die Stellvertreter bestellt werden. Möglich sei auch, ihnen PDF-Dateien oder Ausdrucke an die Hand zu geben – wobei das Ziel ja sei, ohne Papier auszukommen. Mit dem System Mandatos haben die Grünstadter Ratsmitglieder, die zugleich auch im Kreistag sind, gute Erfahrungen gemacht. Die CDU-Fraktion hatte den Antrag für die papierlose Gremienarbeit im vergangenen Jahr eingebracht. Der Vorschlag stieß damals allgemein auf Zustimmung.