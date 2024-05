Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ideen, wo die Bockenheimer Kita-Kinder künftig untergebracht werden könnten, gab es in den vergangenen Monaten zur Genüge. Am Ende wurden sie wieder verworfen. Jetzt scheint in der letzten Ratssitzung vor den Kommunalwahlen ein endgültiger Standort gefunden. Warum sich die Gemeinde trotzdem noch nicht zurücklehnen kann.

Die evangelische Kita in Bockenheim ist schon lange an den Grenzen ihrer Kapazität angelangt: Das Kita-Gebäude bietet eigentlich nur 100 Kindern Platz. Die Betriebserlaubnis lässt