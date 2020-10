Die Anlieger der Quirnheimer Straße, die einzige und zudem sehr enge Zufahrt zum Neubaugebiet Im Bangert, fühlen sich stark belastet: durch viel Verkehr, der gefühlt auch viel zu schnell unterwegs sei. Deshalb fordern sie unter anderem Tempo 30. Jetzt liegen die Ergebnisse einer Geschwindigkeitsmessung vor.Zwischen dem 6. und dem 17. März sind insgesamt 1874 Fahrzeuge erfasst worden, die bergab zur Hauptstraße unterwegs waren, und 1801 Autos, die bergauf in die andere Richtung fuhren. Im Durchschnitt wurden 28 beziehungsweise 27 Kilometer pro Stunde gemessen. Maximale Tempi waren 51 (52) km/h. „In der Quirnheimer Straße wird also nicht gerast“, stellte Bürgermeister Holger Pradella in der Ratssitzung fest. Aber darum gehe es nicht. „Das Problem ist vielmehr, dass die Fahrbahn zu schmal ist und somit oft über den Gehweg ausgewichen werden muss“, so der Ortschef. Er persönlich würde die Anwohner gern unterstützen und Tempo 30 anordnen. Dass Im Bangert nicht auch von der Kindenheimer Straße aus erschlossen ist, ärgere ihn auch, aber das sei ein 35 Jahre alter Fehler, den er nicht mehr ändern könne. Pradella sicherte aber eine Einbahnregelung zu, sobald das Baugebiet Ober den Biengärten mit weiteren 20 Häusern umgesetzt ist. Bei einer Gegenstimme wurde ein Antrag beim Ordnungsamt der VG auf Einführung einer 30er-Zone gestellt.