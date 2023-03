Die Kindenheimer Kita „Villa Kunterbunt“ muss erweitert werden, um den Anforderungen des neuen Kita-Zukunftsgesetzes zu genügen. Den Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat bereits vor zwei Jahren gefasst. Jetzt hat die Architektin Jennifer Bessai einen Entwurf dafür vorgelegt.

Demnach soll der Bestand nach Westen erweitert werden. Das ist notwendig, um das Recht auf durchgehende siebenstündige Betreuung der Winzlinge einschließlich Verpflegung und Schlafmöglichkeiten umzusetzen. Herzstück des Anbaus ist eine moderne Küche, über die alle Jungen und Mädchen, die die Einrichtung besuchen, mit warmen Mahlzeiten versorgt werden könnten.

„Wir müssen bei der Planung davon ausgehen, dass jedes Kind bei uns zu Mittag essen wird“, sagte Ortsbürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) bei der Ratssitzung am Dienstagabend. Aktuell hat die zweigruppige Kita eine Genehmigung für die Belegung von 55 Plätzen. Entsprechend groß müsse auch der Speisesaal sein. „Bislang essen die Kinder in ihren Gruppen“, erklärte er.

Mehrzweckraum und Nebenzimmer

Die Diplom-Ingenieurin vom ortsansässigen Büro bessai.klapper.architekten sieht für die Erweiterung einen Mehrzweckraum mit Lager vor. Einer der beiden Gruppenräume braucht auch noch ein Nebenzimmer. Darüber hinaus wird es einen Sozialraum für die Mitarbeiter geben. Das Personal bekomme außerdem eine gesonderte Toilette. Ein weiteres WC müsse für die Hauswirtschaftskraft geschaffen werden, die in der neuen Küche arbeiten wird. „Das ist jetzt Vorschrift“, so der Bürgermeister.

Durch die Vergrößerung der Tagesstätte in der Andingstraße in massiver Holzständerbauweise gehe der kleinere von zwei Spielplätzen verloren. Ob man das Ganze nicht auch mauern könne, wurde aus dem Gremium gefragt. Bessai bejahte das und sagte, dass sie die Kosten für beide Varianten errechnen werde. Den Sorgen, dass man sich mit der Zustimmung zu dem Entwurf schon zu sehr festlegt, wie das Haus am Ende aussehen wird, entgegnete sie, dass noch detailliertere Pläne ausgearbeitet werden. Dem Entwurf, dem schon ein Vorentwurf vorangestellt war, folge nach der Absegnung durch den Rat eine Genehmigungsplanung für den Bauantrag und dann eine Ausführungsplanung für die Ausschreibung.

Im Zusammenhang mit der Erweiterung soll das Bestandsgebäude der Kita auch energetisch saniert werden, wie Wiegner informierte. Einstimmig gab der Rat für das Gesamtprojekt grünes Licht.