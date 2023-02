Unternehmen, die eine Aktivität in einer Gemeinde durch freiwillige Zuwendungen finanziell unterstützen, möchten häufig auch namentlich genannt werden. Das wäre nicht möglich, wenn sie für ihren Zuschuss eine Spendenquittung erhielten.

Bekommen sie eine Rechnung, wird aus Spende Sponsoring und die Geldgeber dürfen auf Plakaten genannt werden. Diesem Vorgehen hat der Rat zugestimmt. Beim letztjährigen Adventskonzert wurden Rechnungen gestellt an die Firma Philippi Transporte & Erdbau GmbH über 500 Euro, an die Pfalzwerke AG über 300 Euro, an Brigitte B“s Küchenkultur GmbH über 250 Euro, an den örtlichen Masurenhof und das Autohaus Roth über jeweils 100 Euro. Bürgermeister Edwin Gaub (CDU) sagt, dass diese Rechnungen von den Unternehmen sofort in deren Buchhaltung verarbeitet werden könnten. Es müsse nicht auf einen Ratsbeschluss über die Annahme einer Spende gewartet werden“.