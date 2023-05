Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Analog zur Oberhaide soll der Waldblick in Hettenleidelheim mit Pflaster und nostalgischen Laternen ausgebaut werden. Für den Kreuzungsbereich Am Schwimmbad ist eine Schwarzdecke vorgesehen. Das hatte der Gemeinderat zumindest am 15. September 2020 beschlossen. Jetzt gab es in der Sache jedoch noch einmal Diskussionen.

Bei der Märzsitzung des Rates stellte Johannes Peter Schwalb (CDU) den Antrag, prüfen zu lassen, ob die geplante „Luxusvariante“ Mehrkosten im Vergleich zu einem Asphaltbelag verursacht.