Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Ringelsberg sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Die damit beauftragte WVE GmbH aus Kaiserslautern hat dem Ortsgemeinderat Carlsberg die Angebote der Pfalzwerke für zwei Straßenlaternen-Modelle vorgelegt. Bei vier Gegenstimmen hat sich das Gremium für eine Variante entschieden.

Insgesamt müssen gemäß der gesetzlichen Verordnungen 14 Lampen installiert werden. Wird die modern-schlichte LED-Mastleuchte „Streetlight SL 11 micro“ genommen, würde das 16.146 Euro kosten.

„Kleine Glocke“ ist deutlich teurer

Die Ausführung „Kleine Glocke“ mit runder und verspielterer Form käme auf 25.766 Euro. „Die zweite Variante würde pro Bauplatz eine Mehrbelastung an Erschließungsbeiträgen von ungefähr 300 Euro bedeuten“, erläuterte Bürgermeister Werner Majunke (CDU) bei der Sitzung am Mittwochabend. Er plädierte dafür, gleich einen Beschluss zu fassen, „um nicht schuld an Verzögerungen bei der Entwicklung des Baugebietes zu sein“.

Für eine Entscheidung hätten die Sozialdemokraten gern noch weitere Lampentypen zur Auswahl, die nicht über WVE vorgelegt werden. Auch wies Fraktionssprecher Stephan Schenk darauf hin, dass es nur bei den angegebenen Preisen bleibe, wenn die Bauausführung bis zum 31. August erfolge. „Und wir wissen alle, dass das nicht der Fall sein wird.“ Marcus Noll (CDU) entgegnete, dass sich auch bei Kostensteigerungen am Verhältnis der Preise zueinander wohl nichts ändern werde.