Für eine Alternativveranstaltung zur abgesagten Laumersheimer Kerwe, die vom 28. bis 31. August hätte stattfinden sollen, haben sich die Mitglieder des Gemeinderats in ihrer Sitzung am Mittwochabend ausgesprochen. „Wir können doch eine Kerwe dehääm machen, sie soll nicht ganz ausfallen“, schlug Ratsmitglied Peter Pieckenbrock (CDU) vor. Die Bürger könnten sich zum ursprünglich geplanten Kerwetermin etwa mit Bierzeltgarnituren vor ihre Häuser setzen, die Ratsmitglieder könnten durch die Straßen gehen und Getränke ausgeben. „Es muss nix Dolles sein, aber das Gemeinschaftsgefühl im Dorf stärken wäre doch gut“, sagte Pieckenbrock. Vielleicht könne man unter Mithilfe der Vereine auch eine Essenausgabe im Stile des Gerolsheimer Fischerfests „to go“ organisieren. Die Mitglieder befürworteten die Idee, Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) kündigte an, man werde sich in der Sache erneut zusammensetzen und Vorschläge, was im Zuge der Pandemie machbar ist, etwa beim Ordnungsamt einholen.