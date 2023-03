Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht leicht gemacht haben es sich die Carlsberger Ratsmitglieder mit der Aufforderung der Kommunalaufsicht, die Hebesätze der Realsteuern zum 1. Januar 2022 zu erhöhen. Am Ende standen vier Beschlussvorschläge im Raum, über zwei wurde knapp entschieden.

Trotz der angeregten Diskussion zehn Tage zuvor im Haupt- und Finanzausschuss, der am Ende keine Empfehlung an den Gemeinderat abgab, wurde das Thema am Mittwoch im Rat noch einmal ausführlich