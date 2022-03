Bereits im Mai 2020 entschied der Bockenheimer Gemeinderat, dass das Baugebiet „Im Brübel“ erweitert werden soll. Im Flächennutzungsplan ist das Areal als Acker- und Grünland für Landwirtschaft vorgesehen. Anfang dieses Jahres beantragte die SPD-Fraktion, endlich den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen. Am Mittwoch ist darüber gestritten worden, ob ein Städtebauliches Konzept benötigt wird.

Das Baugebiet „Im Brübel“ soll in südliche Richtung erweitert werden, und zwar mit Wohnbauflächen. Für einige Flurstücke im potenziellen Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans liegt aber schon ein positiver Bauvorbescheid für eine Weinproduktionshalle mit Betriebsleiterwohnung vor, und weitere Winzerhöfe grenzen direkt an das Gebiet an. Dadurch bei der Planung die von landwirtschaftlichen Betrieben ausgehenden Emissionen berücksichtigt werden. Die Sitzungsunterlagen sahen vor, dass der Gemeinderat ein Ingenieurbüro mit der Erarbeitung eines Städtebaulichen Entwurfs beauftragen. Darüber entbrannte eine Diskussion.

Ein solches Konzept brauche man nur, wenn eine private Baulandumlegung angestrebt werde, sagte Volker Griebel (SPD). Das bedeute, dass ein Investor die gesamte Fläche kaufe oder die Kommune sich einen Erschließungsträger hole, erläuterte er. Beim gesetzlichen Umlegungsverfahren hingegen nehme ein Ausschuss aus Ratsmitgliedern, Juristen und anderen Experten eine sinnvolle Aufteilung der Baugrundstücke vor. „Wenn wir uns für die zweite Variante entscheiden, sind alle damit zusammenhängenden Käufe grunderwerbssteuerfrei“, so Griebel.

Einstimmiges Votum für Ausdehnung des Areals

Beigeordneter Karsten Vautz (CDU) bevorzugt den privatwirtschaftlichen Weg. Dieser sei nicht nur schneller, sondern beruhe auch auf Freiwilligkeit. Jürgen Schumacher (SPD) und Torsten Griebel (FWG) drängten darauf, „erst einmal über den Aufstellungsbeschluss abzustimmen“. FWG-Mann Sebastian Schulz gab jedoch zu bedenken: „Wenn wir erst die private Umlegung machen und dann irgendwann auf die gesetzliche wechseln müssen, hätten wir viel Geld für die Erarbeitung des Städtebaulichen Entwurfs umsonst ausgegeben.“

Dem Gremium lagen für das Erstellen des Konzepts drei Angebote vor: für 3600, 4000 und 4500 Euro. Bürgermeister Gunther Bechtel (SPD) riet dazu, dem günstigsten Planer, dem Büro Piske aus Ludwigshafen, den Zuschlag zu erteilen. Die Firma sei der Gemeinde als gut und zuverlässig bekannt, meinte er. Doch eine klare Mehrheit (11:3) lehnte es ab, einen Planer mit der Erarbeitung eines Städtebaulichen Entwurfs zu beauftragen. Zudem wurde einstimmig entschieden, den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Brübel, Erweiterungsplan III“ in der Gemarkung Großbockenheim bis zur Obrigheimer Straße auszudehnen. Mit diesen Änderungen des Vorschlags der Verwaltung wurde der Aufstellungsbeschluss letztendlich gefasst.