Der Leiningerland-Cup 2024 ist in vollem Gang. Beim Eröffnungsspieltag am Montagabend auf dem Sportgelände „Am Leberstein“ in Ebertsheim fanden drei Spiele statt. Und es war gleich einiges geboten.

Das traditionsreiche Fußball-Vorbereitungsturnier für Aktive und AH-Mannschaften aus dem Leiningerland geht bis Samstag. Donnerstag und Freitag sind allerdings Ruhetage. Schirmherren des