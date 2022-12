Ein Raser hat einen großen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 50 Jahre alter Mann am Freitagmorgen gegen 0.25 Uhr aus Richtung Bockenheim in der Kindenheimer Hauptstraße unterwegs gewesen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte sein Auto mit einem auf der Gegenspur am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dahinter geparkten Transporter geschoben. Der Wagen des Unfallverursachers und der geparkte Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt.