Über Notruf wurde die Polizei über einen aggressiven 24-jährigen Mann im Westring informiert, der ein Straßenschild und ein Verkehrszeichen aus dem Boden heraus gerissen hatte. Nach Angaben der Einsatzkräfte stellten sie schon bei der Anfahrt aufgerissene Müllsäcke und verstreuten Müll fest. Laut Zeugenaussagen lief der Mann Richtung Innenstadt Grünstadt. Hier gab auch eine Autofahrerin an, dass der Mann auf ihren Wagen eingeschlagen habe. Der Gesuchte wurde dann am Bahnhof angetroffen – er habe sich ruhig verhalten. Offensichtlich wurde er zuvor wegen einer Schnittwunde im Krankenhaus behandelt, nachdem er mit Freunden Alkohol getrunken hatte und sich an einem zerbrochenem Schoppenglas verletzte. Laut Polizei wurde der 24-Jährige im Krankenhaus „pampig“, weil man ihn nicht zurück nach Hettenleidelheim fahren lassen wollte. Er sei mit einem Taxi nach Hause gebracht worden.