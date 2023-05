Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Böhmische Blasmusik – das bot die Formation Riesling Böhmische am Sonntag am Seehaus Forelle am Eiswoog. Das neu gegründete Septett, dem auch der Grünstadter Trompeter Uwe Zaiser, stellvertretender Solotrompeter der Deutschen Radiophilharmonie und früher im Rennquintett aktiv, angehört, spielt im Stil der Kleinen Egerländer Besetzung mit sieben Blechbläsern. Klingt soweit vertraut. Ist es auch. Aber irgendwie ist doch alles anders.

Vertraut, aber doch anders? Das liegt daran, dass zwar auf Holzbläser wie Klarinetten verzichtet wird, deren Passagen aber geschickt auf die Blechbläser verteilt werden.