Die Kerwe in Ramsen fällt in diesem Jahr aus. „Wir werden das Fest unter den jetzt gültigen Vorgaben zur Corona-Pandemie nicht feiern können“, das sagte Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) in der Ratssitzung am Montagabend.

Ruster habe unter anderem mit der Feuerwehr gesprochen und dabei festgestellt, dass die Feiern im gewohnten Rahmen nicht durchgeführt werden können. Seit einigen Jahren spielt sich