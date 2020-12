Seit rund neun Monaten muss sich Quirnheims Ortsbürgermeister Rainer Merz (FWG) wegen einer Erkrankung von seinem Beigeordneten Harald Weber (FWG) vertreten lassen. Jetzt hat er entschieden, von seinem Amt zurückzutreten. Nun fragt sich: Wie geht es in Quirnheim weiter?

„Meine persönliche gesundheitliche Situation erlaubt es aktuell nicht, das Amt des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Quirnheim weiter auszuüben“, mit diesen Worten hat sich Rainer Merz gestern an diese Zeitung gewendet. Aus der Situation heraus erfolge schon seit dem Frühjahr eine langfristige Vertretung durch den Beigeordneten Harald Weber, der diese 2021 so nicht mehr adäquat leisten könne, schreibt Merz.

„Zur Vermeidung eines Vakuums an der Gemeindespitze und eines Eingreifens durch die Kommunalaufsicht, möchte ich durch den Rücktritt den Weg für Neuwahlen öffnen“, schreibt der bisherige Ortsbürgermeister. Im Gespräch ergänzte Merz seine Begründung gestern noch. „Ich kann Harald Weber nicht zumuten, ständig für mich einzuspringen“, sagte er. „Er hat diese Aufgabe zwar gut gemacht, aber so hatten wir uns beide das nicht vorgestellt.“

Harald Weber will Beigeordneter bleiben

„Bis zur Neuwahl eines Ortsbürgermeisters werde ich die Geschäfte der Gemeinde in jedem Fall weiterführen“, teilte Weber gestern Nachmittag mit. Es habe zu dem Thema Gespräche mit Merz geben. „Bis ein neuer Ortschef gewählt ist, wird es mehr als ein Jahr sein, in dem ich quasi als Bürgermeister agieren musste“, betont der Beigeordnete. „Das habe ich so nie angestrebt, sonst hätte ich mich bei der Wahl 2019 aufstellen lassen können.“ Trotzdem werde er die Aufgabe nun weiter ausfüllen.

Weber gibt auch zu Protokoll, dass er selbst keine Ambitionen hegt, die Nachfolge von Merz anzutreten. Es sei an den Fraktionen, geeignete Nachfolger in ihren Reihen zu suchen. Außerdem habe bei der Urwahl auch jeder Quirnheimer Bürger die Chance, mit den nötigen Unterstützungsunterschriften als unabhängiger Bewerber aufzutreten, erklärte Weber das anstehende Prozedere.

Urwahl wohl zusammen mit der Landtagswahl

Diese Aussage bestätigt Jürgen Esser, geschäftsführender Beamte der Verbandsgemeinde Leiningerland: „Es kommt auf jedem Fall zu einer Neuwahl.“ Bis zu diesem Zeitpunkt müsse der Beigeordnete nach dem Rücktritt des Bürgermeisters weitermachen, sofern er nicht selbst zurücktreten wolle. Weber habe der VG aber signalisiert, die Geschäfte weiter zu führen, so Esser.

Ihm liege bislang noch keine offizielle schriftliche Rücktrittserklärung von Merz vor, diese sei jedoch wichtig für die Einleitung aller weiteren Schritte. „Unser Ziel – und das haben wir mit dem Landkreis Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde auch bereits vorbesprochen – ist es, die Urwahl des neuen Ortsbürgermeisters von Quirnheim am 14. März gemeinsam mit der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz durchzuführen“, sagte Esser. Bis zu dahin laufe die Kandidatenbenennung oder die Bewerbung von Direktkandidaten. Der Gemeinderat bleibe in seiner bisherigen Zusammensetzung bestehen, gewählt werde nur der Ortsbürgermeister.