Wirtschaftsporträt: Von der Corona-Krise besonders schwer betroffen war das Naturfreundehaus Rahnenhof in Hertlingshausen – als Beherbergungsbetrieb, der noch dazu gemeinnützig ist. Doch nach anfänglich düsteren Prognosen sieht es für die anerkannte Familien-Ferienstätte jetzt besser aus. Sonderprogramme haben geholfen.

Zu Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren konnte Rahnenhof-Chef Stephan Schenk nicht mehr ruhig schlafen, wenn er an die Zukunft des Unternehmens dachte. Diese extreme Nervosität habe insbesondere an der fehlenden Planungssicherheit gelegen, sagt er jetzt und findet: „Uns geht es trotz der Corona-Nachwirkungen gut.“

Diese zufriedenstellende Bilanz hätte er allerdings nicht ziehen können, wenn die Regierung kein Sonderprogramm Jugend aufgelegt hätte. Nach einem „großem administrativem Aufwand“ konnten davon die bundesweit mehr als 80 anerkannten Familien-Ferienstätten wie das Naturfreundehaus im Carlsberger Ortsteil Hertlingshausen profitieren.

„Auch an den Überbrückungshilfen im November und Dezember 2021 haben wir partizipiert“, berichtet Schenk. Über die Höhe der Zuwendungen und die Schnelligkeit der Auszahlung lasse sich mitunter diskutieren.

„Corona-Auszeit“ hat Haus gefüllt

Sehr wichtig sei die Unterstützung durch die „Corona-Auszeit für Familien“ gewesen, die an Silvester auslief: Insgesamt 50 Millionen Euro habe der Bund zur Verfügung gestellt, um Eltern mit Kindern in belastenden Situationen Zuschüsse zum Urlaub in gemeinnützigen Institutionen zu gewähren. „Dadurch war unser Haus gut ausgelastet“, sagt der kommunalpolitisch engagierte Sozialdemokrat, der anerkennend resümiert: „Was ein Staat leisten kann, hat Deutschland gemacht. Der Bund hat Gas gegeben und Insolvenzen verhindert.“

Mit dem Personal habe der Rahnenhof Glück gehabt, so Schenk. Es hätten zwei Mitarbeiterinnen ersetzt werden müssen, was problemlos geklappt habe. Aktuell hat die Einrichtung 14 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 20 Minijobber. „Hin und wieder wird unser Team ergänzt durch Freiwilligendienstler oder Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen“, erläutert der 51-Jährige.

Auf die schwierige Zeit, in der eine Krise die nächste jagt, hat das 85-Betten-Haus zum Beispiel mit einer Anpassung der Küchenzeiten reagiert: Warmes Essen gibt es nur noch zwischen 12 und 18 Uhr statt von 9 bis 19.30 Uhr. „Diese Veränderung werden wir auf jeden Fall bis März beibehalten“, kündigt der Betriebsleiter an. Aufgrund der Inflation sind die Preise in der Tagesgastro um acht Prozent angehoben worden, die Übernachtungspreise stiegen um 15 Prozent. „Das geht leider nicht anders. Aber die Gäste zeigen Verständnis“, sagt der Carlsberger.

Pro Jahr werden 40.000 Liter Heizöl gebraucht

Für eine Tankfüllung Heizöl gibt Schenk aktuell so viel aus, wie vor Kurzem noch für einen Kleinwagen. 40.000 Liter Öl benötigt er pro Jahr, damit es in dem 1924 errichteten Gebäude warm wird. Der jährliche Stromverbrauch liege bei etwa 20.000 Kilowattstunden. Solarthermie auf dem Dach unterstütze bei der Warmwasserbereitung, allerdings lägen die Module aufgrund der Waldlage oft im Schatten. Einige Bereiche des Naturfreundehauses seien schon mit Lüftungen ausgestattet, die heizen und kühlen könnten. Es sei aber noch viel zu tun, unter anderem Fenster auszutauschen „und wir werden berechnen lassen, ob sich das Anbringen einer Außendämmung lohnt“.

Auch werde überlegt, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen und mit einer Wärmepumpe zu kombinieren. Geplant sei darüber hinaus, auf eine Pelletheizung umzusteigen. Nicht zuletzt müssten alle Leuchtkörper peu à peu auf LED-Technik umgerüstet werden.

Allein in das Nebengebäude mit Kegelbahn und Sauna, dessen Räume oft für Tagungen, Sitzungen und Verbandstreffen genutzt werden, müsse mindestens eine Million Euro investiert werden, um es energetisch auf Vordermann zu bringen. Für eine entsprechende Sanierung gebe es Pläne aus dem Jahr 2015/16. Damals seien die Gesamtkosten auf rund 500.000 Euro geschätzt worden. Doch das Bundesverwaltungsamt, das für das Zuwendungsmanagement verantwortlich zeichnet, sei mit immer neuen Auflagen und Forderungen um die Ecke gekommen. „Die Verzögerungen waren unnötig und anstrengend, haben zigtausend Euro Steuergeld verschlungen und die Kosten für unser Vorhaben sind davongaloppiert“, sagt Schenk.

Umsatz von 2019 angestrebt

Das Seminarhaus sei wichtig für eine Quersubventionierung der günstigen Preise für einkommensschwache Familien, erklärt er, denn im Winterhalbjahr könne es an Firmen, Gewerkschaften und andere Gruppen vermietet werden. Der nicht profitorientierte Rahnenhof habe vor der Corona-Krise etwa 1,2 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. „Wir schauen, dass wir dieses Jahr wieder vergleichbare Einnahmen wie 2019 haben“, gibt der Betriebsleiter vor.

Dann ließen sich die Ausgaben decken und ein paar Rücklagen für Investitionen und Instandhaltungen schaffen. Dafür müssten 60 bis 70 Prozent der Betten belegt sein. Im Dezember 2022 habe er eine Auslastung von rund 53 Prozent verzeichnet. Ein Anschluss an das schnelle Glasfasernetz wäre für eine höhere Anzahl an Buchungen sowie für eine einfachere Verwaltung sicherlich förderlich.