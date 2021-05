Obwohl die Innengastronomie im Landkreis Bad Dürkheim, wo die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt, ab Pfingstmontag wieder öffnen darf, bleibt das Naturfreundehaus in Hertlingshausen weiterhin zu. Betriebsleiter Stephan Schenk ist inzwischen von der Kreisverwaltung mitgeteilt worden: Die Selbstbedienung im Rahnenhof bleibt verboten. Begründet wird das mit der Landesverordnung, wonach eine Bewirtung nur am Tisch zulässig sei. Schenk verweist aber auf die exakte Formulierung in der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die seines Erachtens etwas anderes sagt. In Paragraf 7, Absatz 2, heißt es da: „Eine Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz und unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen erfolgen. Eine Bewirtung an der Theke ist nicht zulässig.“ Das schließe die Selbstbedienung nicht gänzlich aus, so der Carlsberger, der befürchtet, dass er dann auch am 2. Juni noch nicht aufmachen darf. An dem Tag tritt die dritte Stufe des Perspektivplans der Landesregierung in Kraft, wonach bei einer Inzidenz unter 100 Hotels, Innengastronomie und Kultur geöffnet werden dürfen. „Das Naturfreundehaus zu einem Bedienungsrestaurant umzufunktionieren, ist für uns nicht darstellbar, weder betriebswirtschaftlich noch aufgrund des nicht entsprechend ausgebildeten Personals“, so Schenk, der betont, dass sein Haus ein funktionierendes Hygienekonzept hat, sodass die Infektionsgefahr keinesfalls größer ist als in „normalen“ Restaurants. Der Betriebsleiter fragt sich, ob es rechtlich noch verhältnismäßig sei, dem Rahnenhof die Öffnung zu versagen. Er erwägt, das juristisch überprüfen zu lassen.