Zwischen Obersülzen und Dirmstein soll ein Radweg entstehen. Dass die Gemeinde Obersülzen grundsätzlich dafür ist, ist jetzt klar: Der Gemeinderat hat zugestimmt.

Parallel zur L 453 von Obersülzen ausgehend auf der rechten Seite soll der Radweg verlaufen. Die Kosten hierfür belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf rund 1,2 Millionen Euro. Bürgermeister Michael Schütz (CDU) teilte der RHEINPFALZ mit: „Wir haben bereits im vorletzten Jahr darüber gesprochen. Im Rahmen des Radwegekonzeptes für die Verbandsgemeinde Leiningerland, welches gefördert wird, wurde ein Konzept mit einem Maßnahmenkatalog und Priorisierungen erstellt.“

Sowohl die Gemeinde Obersülzen als auch die Gemeinde Dirmstein priorisierte den Bau des rund zwei Kilometer langen Radweges, welcher auf rund 220 Metern auf Gelände von Obersülzen und auf rund 1.780 Metern der Nachbargemeinde verlaufen würde. Schütz sagte: „Wir profitieren alle davon, das Leiningerland und die Metropolregion zu verbinden. Für viele ist das ihr Arbeitsweg.“ Schütz hofft, dass sich die Umsetzung nicht noch Jahre hinauszieht. Die Verbandsgemeinde habe nun das Meinungsbild des Gemeinderates erhalten, um weitere Schritte auf den Weg bringen zu können und Förderungen dafür zu generieren.