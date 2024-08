17 Jahre später und das Projekt ist immer noch nicht in trockenen Tüchern: Beim Radweg Leininger Tal sieht es so aus, als müsse bald noch mal eine ganz grundsätzliche Entscheidung gefällt werden. Vor einiger Zeit wurden im Bauausschuss neue Informationen diskutiert, aber einen generellen Beschluss für oder gegen das Projekt wollte niemand fassen. Warum das so ist.

Etwas mulmig ist manchen Mitgliedern des Bauausschusses in dessen jüngster Sitzung schon zumute gewesen – das ließ sich förmlich von ihren Nasenspitzen ablesen. Es hing